Лисиці підходять до людей і беруть їжу з рук: вчений пояснив, чому це відбулось

Молоді лисички не знають, що людина може становити небезпеку

Лисиці перестали боятися людей, молоді особини без страху можуть брати їжу просто з рук. Це пов'язане із забороною полювання в Україні у зв'язку із воєнним станом.

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, зараз з'явилися покоління лисиць, які взагалі не сприймають людину як загрозу.

"У зв'язку з тим, що практично твердо три роки не було полювання — і вже наступні новонароджені покоління лисиць абсолютно не бояться людини. Бо для них вже людина не становить небезпеку. Раніше людина для них була тотожна смерті. Колись дика тварина, на яку постійно полювали, стріляли, вона знала, що запах людини, запах цигарок, запах бензину, машини, запах пороху — це є небезпека. А зараз цього немає, молоді лисички приходять, їх годують, і вони не бояться", — розповів зоолог.

Лисичка, що їсть з рук. Фото: ukr.media/animals

Водночас в зоні бойових дій ситуація зовсім інша, каже Ігор Дикий. Там сформована локація з іншими умовами, де навіть собаки, які мали господарів, частково бояться людей.

Що робити, якщо зустріли лисицю. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Лисиці все частіше зустрічаються у містах — як діяти

Бойові дії, артилерійські обстріли та безперервні вібрації від важкої техніки руйнують звичне середовище проживання диких звірів, змушуючи їх масово залишати ліси та лісосмуги у пошуках безпечніших і тихіших локацій. Крім того, в цих умовах лисиці часто не можуть знайти достатньо їжі в дикій природі, тому все частіше приходять у міста, де харчуються біля сміттєвих баків та на звалищах.

Лисиця у місті. Фото:facebook.com/SaveWildFund

Побачивши лисицю не варто вступати з нею в контакт, намагаючись погладити чи погодувати. Не можна робити різких рухів, зазвичай тварина сама уникає зустрічі. Якщо ж лисиця агресивна, це може свідчити, що у тварини сказ.

