Рус

Ці продукти найчастіше потрапляють у кошик "за акцією": що саме і чому

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Які товари стабільно продаються найкраще саме під час знижок
Які товари стабільно продаються найкраще саме під час знижок. Фото Колаж "Телеграфу"

Їх часто беруть "про запас"

Кава та чай входять до тих товарів, які найчастіше продаються в супермаркетах за акціями. Це не збіг, а продумана стратегія знижок.

Знижки нерідко визначають вибір покупця між різними марками кави чи чаю. Детальніше про те, чому ці напої найчастіше потрапляють у категорію акційних товарів, розповідав "Телеграф".

Чому так відбувається

По-перше, знижки на ці продукти часто є суттєвими. У багатьох випадках вони сягають 30-50% і навіть більше. Це дає можливість споживачам купувати дорожчі або преміальні бренди за доступнішою ціною, не переплачуючи за регулярну вартість.

По-друге, кава та чай мають тривалий термін зберігання. Саме тому їх зручно купувати "про запас" під час розпродажів або сезонних акцій. Такі покупки не потребують швидкого споживання і дозволяють заощаджувати в довгостроковій перспективі.

Ще один важливий фактор — ринкова ситуація. В останні роки ціни на кавову сировину зростають через кліматичні зміни, неврожаї у країнах-виробниках та складнощі з логістикою. У результаті базова вартість продукції поступово підвищується, а акційні пропозиції стають ще більш привабливими для покупців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які товари в "АТБ" продають з великою знижкою цього тижня.

Теги:
#Кава #Чай #Знижки #Економія