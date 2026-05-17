Ці продукти найчастіше потрапляють у кошик "за акцією": що саме і чому

Їх часто беруть "про запас"

Кава та чай входять до тих товарів, які найчастіше продаються в супермаркетах за акціями. Це не збіг, а продумана стратегія знижок.

Знижки нерідко визначають вибір покупця між різними марками кави чи чаю. Детальніше про те, чому ці напої найчастіше потрапляють у категорію акційних товарів, розповідав "Телеграф".

Чому так відбувається

По-перше, знижки на ці продукти часто є суттєвими. У багатьох випадках вони сягають 30-50% і навіть більше. Це дає можливість споживачам купувати дорожчі або преміальні бренди за доступнішою ціною, не переплачуючи за регулярну вартість.

По-друге, кава та чай мають тривалий термін зберігання. Саме тому їх зручно купувати "про запас" під час розпродажів або сезонних акцій. Такі покупки не потребують швидкого споживання і дозволяють заощаджувати в довгостроковій перспективі.

Ще один важливий фактор — ринкова ситуація. В останні роки ціни на кавову сировину зростають через кліматичні зміни, неврожаї у країнах-виробниках та складнощі з логістикою. У результаті базова вартість продукції поступово підвищується, а акційні пропозиції стають ще більш привабливими для покупців.

