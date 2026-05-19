Ера килимів минає: яке практичне рішення обирають дизайнери у 2026

Є 4 переваги цього рішення

Протягом десятиліть придверний килимок був незамінним елементом у кожній оселі. Проте вони мають суттєві недоліки, зокрема щодо зносостійкості, накопичення вологи та складнощів у догляді. У 2026 році провідні дизайнери та декоратори інтер'єрів пропонують повністю відмовитися від цього застарілого аксесуара на користь сучасного, стильного та набагато практичнішого рішення.

Про це детальніше розповість "Телеграф". Як пише видання okdiario,новим фаворитом у сфері дизайну домашнього простору, який стрімко витісняє класичні килимки, стало вінілове покриття для підлоги, зокрема високотехнологічний вініл SPC (Stone Plastic Composite) із системою монтажу "клік" (click).

Чому декоратори обирають вінілове покриття замість килимків

Сучасні тенденції оформлення вхідної зони вимагають максимальної інтеграції елементів, естетики та гігієнічності. Вінілові покриття нового покоління мають низку беззаперечних переваг:

Еволюція дизайну: Окрім своєї виключної функціональності, такі покриття зробили величезний крок уперед з погляду візуальної привабливості. На сьогодні існують варіанти, які з надзвичайною реалістичністю імітують натуральне дерево, природний камінь, полірований цемент або вишукану кераміку. Це дозволяє створити бездоганний і гармонійний вигляд передпокою без візуального "шуму", який часто створюють звичайні килимки.

Окрім своєї виключної функціональності, такі покриття зробили величезний крок уперед з погляду візуальної привабливості. На сьогодні існують варіанти, які з надзвичайною реалістичністю імітують натуральне дерево, природний камінь, полірований цемент або вишукану кераміку. Це дозволяє створити бездоганний і гармонійний вигляд передпокою без візуального "шуму", який часто створюють звичайні килимки. Висока міцність та жорстка основа (SPC): Вінілова підлога SPC має жорстку основу з композитного каменю. Цей інноваційний матеріал забезпечує покриттю колосальну стабільність, абсолютну водонепроникність та надвисоку стійкість до зношування навіть у зонах з підвищеною прохідністю, якою і є вхід до будинку.

Вінілове покриття підлоги

Простий та швидкий монтаж: Більшість сучасних моделей вінілових підлог, особливо ті, що оснащені замковою системою "клік", дозволяють виконати укладання власними силами — швидко, чисто і без використання клею. Деталі ідеально та герметично з'єднуються між собою, що суттєво знижує витрати часу та коштів на ремонт.

Більшість сучасних моделей вінілових підлог, особливо ті, що оснащені замковою системою "клік", дозволяють виконати укладання власними силами — швидко, чисто і без використання клею. Деталі ідеально та герметично з'єднуються між собою, що суттєво знижує витрати часу та коштів на ремонт. Сумісність із сучасними технологіями: Ще однією важливою перевагою, яку зазначають експерти, є повна сумісність вінілового покриття із системами підігріву підлоги ("тепла підлога"). Це дозволяє не лише підтримувати комфортну температуру у вхідній зоні, а й сприяє швидшому висиханню вологи, що потрапляє з вулиці в дощову або сніжну погоду.

Вінілове покриття

Таким чином, у 2026 році фокус у декорі зміщується в бік довговічності, гігієни та єдиного простору. Завдяки здатності ефективно утримувати вологу, легко очищуватися (достатньо просто протерти поверхню) та інтегруватися в будь-який інтер'єрний стиль, вінілові зони остаточно відправляють традиційні тканинні та кокосові килимки в минуле.

Раніше "Телеграф" писав, що треба зробити перед зимою, аби не змерзнути.