Перехилити чарку на Вознесіння - гріх чи ні? Священник поставив крапку в питанні

Заборони немає, але є важливий момент

Вознесіння Господнє — велике християнське свято і Церква не забороняє цього дня вживати алкоголь. Проте важливо не зловживати міцними напоями, втім, як і в усі інші дні.

Чи можна пити алкогольні напої у Вознесіння

Про це розповів "Телеграфу" священник ПЦУ, військовий капелан ЗСУ отець Тарас Видюк. Він пояснив, що Церква не вважає помірне вживання алкоголю гріхом, особливо у святкові дні.

"Вознесіння Господнє — велике радісне свято, тому святковий стіл і келих вина за обідом цілком допустимі, якщо все відбувається з мірою та вдячністю Богові. У християнстві засуджується не сам алкоголь, а зловживання ним. Святе Письмо неодноразово закликає людину бути тверезою, розсудливою та не втрачати внутрішньої свободи через надмірність. Бо коли святкування переходить у пияцтво, сварки чи безконтрольну поведінку — тоді вже втрачається сам дух свята", — каже отець Тарас.

Отець Тарас Видюк. Фото: Тарас Видюк

Тому, за його словами, келих вина чи трохи іншого алкоголю у родинному колі — не є чимось забороненим. Навпаки, християнське свято має бути теплим, радісним і сімейним.

"Але важливо, щоб у центрі залишалися молитва, мир, вдячність Богові та духовна радість, а не лише застілля. Свято Вознесіння нагадує нам про присутність Христа в житті людини та про надію, яку Господь дарує кожному. Тому й святкувати його варто достойно — з чистою душею, добрим серцем і поміркованістю в усьому", — підсумував священник.

Вознесіння Господнє — що це за свято та коли відзначають у 2026 році

Вознесіння Господнє — це одне з 12 найбільших свят у християнстві. Цього дня віряни вшановують повернення Ісуса Христа на небо до Свого Батька після Його земного служіння та Воскресіння. У 2026 році Вознесіння святкують 21 травня (четвер).

Дата свята рухома та залежить від дати Великодня. Вознесіння святкують на сороковий день після Воскресіння Христова, адже згідно з Євангелієм, саме на 40-й день Христос, благословивши своїх учнів, просто на їхніх очах став віддалятися від них і підноситися на небо.

