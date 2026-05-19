В молодіжних центрах по всій країні стартував просвітницький проєкт про військову мужність та звитягу, — Гнат Коробко

Освітній проєкт "Знай свою Україну" спільно з художниками команди Pictoric та за підтримки Міністерства молоді та спорту розпочали просвітницьку ініціативу для молодіжних центрів по всій країні — вони отримають серію плакатів, присвячених українській воїнській традиції. Про це повідомив меценат і співавтор проєкту Гнат Коробко.

"Команда "Знай свою Україну" спільно з художниками та художницями Pictoric створили 10 плакатів, що ілюструють українські народні прислів’я та приказки, повʼязані з козаччиною, мужністю та воїнською звитягою. Серія постерів "Чия відвага, того і перевага" прикрашатиме простори більш ніж 20 молодіжних центрів Міністерства молоді та спорту по всій Україні", — розповів Гнат Коробко.

За його словами, молодіжні центри зможуть використовувати плакати як повноцінну виставку або окремі елементи під час освітніх, культурних і просвітницьких подій.

"Ця виставка — про цінності, які формували українців поколіннями: сміливість, гідність, силу духу, відповідальність та любов до своєї землі. Сьогодні такі сенси особливо важливі для молоді, адже допомагають не втрачати зв’язок із власною культурою, історією та національною ідентичністю", — зазначив Гнат Коробко.

"Знай свою Україну" — це освітній проєкт про традиційну українську культуру, який у партнерстві з культурними інституціями створює онлайн-курси та практичні матеріали для шкіл, освітян і широкої аудиторії. Освітні курси проєкту, присвячені Покрові та Різдву, вже пройшли понад 18 тисяч учасників.