Один із найбільших "АТБ" пересварив українців: де він знаходиться (фото, відео)

Думки користувачів щодо будівлі розділились

Одним з найбільших супермаркетів "АТБ" в Україні вважають магазин в Кривому Розі. Йдеться про той, що відкрили у колишньому Будинку культури.

Як зазначають користувачі в мережі, споруда існувала з 1951 року, але зараз у ній розмістили "АТБ". До слова, користувачі називають цей супермаркет "АТБище", палац чи храм "АТБ".

"У Кривому Розі є Палац АТБ! Не просто маленький звичайний АТБ, а цілий АТБИЩЕ!", — описує будівлю авторка поста.

АТБ в Кривому Розі

Супермаркет вражає багатьох людей своїми розмірами та формами, адже займає величезну будівлю Будинку культури. Саме тому дехто вважає такий ребрендинг занепалої будівлі недоречним.

"Раніше це була будівля будинку культури, але АТБ та міська рада, мабуть, вирішили, що краще замість обличчя культури буде супермаркет і зруйнували весь колишній фасад будівлі. Колони, пілястри, внутрішній ремонт – все зруйновано. Позаду залишили неомодерний балкон колишнього палацу культури. Це все, що від нього залишилося. Позорисько", — додає авторка.

Допис жінки про АТБ в Кривому Розі

Будинок культури в Кривому Розі

Деякі користувачі в мережі підтримали думку дівчини, наголосивши, що супермаркет знищив архітектурну пам'ятку. Однак були й ті, хто підтримав таке рішення, адже БК розвалювався та потребував капітального ремонту. Люди писали:

Можна було зробити "АТБ" без руйнування історичного фасаду, а привести будівлю до ладу.

Заброшка тупо стояла без сенсу, краще вже "АТБ", і місцеві жителі всі це кажуть, бо нормальних магазинів в радіусі 5 км немає.

О ні, цей сталінський ампір замінили на "АТБ", зараз усією країною розплачемось.

