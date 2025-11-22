Заробляє в Росії більше Симоньян? Як зараз живе пропагандистка Діана Панченко і де вона

У РФ ведуча заробляла мільйони рублів на пропаганді

Українська журналістка Діана Панченко, яка працювала на каналах проросійського політика Віктора Медведчука, зрадила Україну і тепер заробляє криваві рублі у країні-агресорці.

Що потрібно знати:

Діана Панченко працювала на проросійських каналах Медведчука

Її підозрюють у держзраді і внесено до списків санкцій України

Панченко отримувала мільйони рублів від RT за роботу над пропагандистськими матеріалами

Як Панченко зрадила Україну

З 2015 року уродженка Миколаєва працювала на проросійському каналі NewsOne. Вона регулярно відмовлялася говорити українською, коли її просили про це гості програм, і неодноразово конфліктувала з ними. Після закриття NewsOne, ZIK та 112 Україна у 2021 році Панченко почала працювати на іншому проросійському "Першому незалежному" (закрився у 2022 році).

Після початку повномасштабної війни у грудні 2022 року журналістка відвідала окуповані Донецьк та Маріуполь та зняла проросійський фільм "З Києва на Донбас" з інтерв’ю військовополонених українських бійців. У січні 2023 року СБУ розпочала проти неї розслідування за пропаганду. Панченка внесено до бази "Миротворець".

15 січня 2023 року українофобка потрапила до списку санкцій України. 24 січня СБУ оголосила їй підозру у виправданні російської агресії та підтримці окупації. 12 жовтня журналістці висунули нову підозру — у державній зраді. У квітні 2024 року на запит РНБО YouTube заблокував її канал для користувачів з України.

Діана Панченко відпрацьовує рублі

Телеведуча залишила Україну у серпні 2022 року і деякий час перебувала на Донбасі. У серпні 2023 року вона взяла інтерв’ю у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За даними RSF ("Репортери без кордонів"), 2024 року вона проживала в Дубаї.

Як повідомляє розслідувальний проєкт Explainer, деякі пропагандистські ролики Панченко могли бути випущені на замовлення російського телеканалу RT, яким керує прихильниця війни в Україні Маргарита Симоньян.

Зазначається, що у 2023-2024 роках Панченко отримувала зарплату в АНО "ТВ-Новости" (юрособа RT), причому в деякі місяці її дохід перевищував дохід безпосередньої керівниці, тобто Симоньян. На RT її заробіток варіювався від 1,1 до 5,7 млн рублів на місяць (до 3 млн гривень). Для порівняння, за витоками, зарплата Симоньян не перевищувала 3 млн. У 2023 році Панченко отримала близько 22,5 млн рублів, а 2024-го — ще 14 млн рублів.

На сайтах RT Explainer не знайшов сюжетів, підписаних Діаною Панченко, або її колонок. Можна припустити, що гроші їй платили саме за створення тих пропагандистських "розслідувань" на її каналі в YouTube. Сама Панченко не відповіла на запитання кореспондента Explainer уточнили у матеріалі

Нагадаємо, що у вересні Симоньян поховала чоловіка-пропагандиста Тиграна Кеосаяна. У самої Маргарити знайшли рак, і тепер вона пройшла курс хімієтерапії.