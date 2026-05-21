Не просто дивне слово. Чому популярний шоколад назвали "Lacmi"

Чимало українців щодня бачать в магазинах шоколадки Roshen Lacmi. Однак не всі знають, чому вони так називаються та чим відрізняються від інших.

"Телеграф" розповідає про це. Зауважимо, що на ринку шоколадки "Лакмі" з'явились у 2020 році і за цей час стали досить популярним.

Назва Lacmi насправді немає унікальної історії, адже це комерційна вигадка. Її створили маркетологи, перед якими була задача назвати шоколад сучасно, зрозуміло та нескладно. Вважається, що Lacmi поєднує в собі два англійських слова: "lac "— "молоко", що підкреслює високий вміст молочних інгредієнтів, вершкові нотки та "Mi", так само від "Міlk" — молоко англійською.

Шоколадка "Лакмі"

По суті ця назва має показувати, що шоколад молочний настільки наскільки він може бути, з додаванням вершків тощо. Втім чимало людей навіть не здогадуються, що заховано в цій назві.

Враховуючи досить пізній період виходу на ринок, виникає питання: що ж особливого в шоколадках Lacmi та чому вони такі популярні. Відповіді досить прості, адже сама обгортка шоколаду сильно вирізняється серед конкурентів. Зазвичай шоколад пакують або червоні, або в коричневі кольори. Однак тут бренд використав яскраво-жовтий.

Також на популярність вплинула наявність великої кількості смаків: шоколад з вафлями, полуничною помадкою, навіть з пластівцями та сухофруктами. Не слід забувати й про великі упаковки по 300 г. До слова, вони мають кодову назву "Big Bite" — дослівно з англійської "великий укус".

