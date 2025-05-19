"Зміїний рай": на острові у Дніпрі знайшли лігво десятків вужів

Вужі обрали острів у Дніпрі для шлюбного періоду

Мешканці Дніпра виявили на острові Монастирський справжнє лігво вужів. На відео видно, як десятки плазунів переплітаються між собою.

Такі зібрання характерні для цих плазунів у квітні-травні. Відео з плазунами поширюють місцеві телеграм-канали.

На кадрах помітно, що рептилії мирно сплелися в клубки. Цих змій можна легко розпізнати за жовтими плямами біля голови – це звичайні вужі, які не становлять загрози для людей. На відміну від отруйних змій, вужі неагресивні та уникають контакту з людьми.

Фахівці пояснюють, що таке скупчення пов'язане зі шлюбним періодом. Уже до літа самиці відкладуть яйця, а восени плазуни розповзуться на зимівлю.

Під відео зібралося чимало коментарів від місцевих жителів. Більшість користувачів жартують, але дехто ділиться власним досвідом зустрічі з вужами. Один з коментаторів зазначив, що ці плазуни можуть бути агресивними, якщо поблизу їхнє потомство.

Зазначимо, що вужі – це неотруйні змії, які приносять користь екосистемі, контролюючи популяцію гризунів та інших дрібних шкідників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що гадюка Нікольського атакує людей в Україні. Ми розповідали, в яких регіонах вона найбільш зла і що це взагалі за змія.