"Зміїний рай": на острові у Дніпрі знайшли лігво десятків вужів
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Вужі обрали острів у Дніпрі для шлюбного періоду
Мешканці Дніпра виявили на острові Монастирський справжнє лігво вужів. На відео видно, як десятки плазунів переплітаються між собою.
Такі зібрання характерні для цих плазунів у квітні-травні. Відео з плазунами поширюють місцеві телеграм-канали.
На кадрах помітно, що рептилії мирно сплелися в клубки. Цих змій можна легко розпізнати за жовтими плямами біля голови – це звичайні вужі, які не становлять загрози для людей. На відміну від отруйних змій, вужі неагресивні та уникають контакту з людьми.
Фахівці пояснюють, що таке скупчення пов'язане зі шлюбним періодом. Уже до літа самиці відкладуть яйця, а восени плазуни розповзуться на зимівлю.
Під відео зібралося чимало коментарів від місцевих жителів. Більшість користувачів жартують, але дехто ділиться власним досвідом зустрічі з вужами. Один з коментаторів зазначив, що ці плазуни можуть бути агресивними, якщо поблизу їхнє потомство.
Зазначимо, що вужі – це неотруйні змії, які приносять користь екосистемі, контролюючи популяцію гризунів та інших дрібних шкідників.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що гадюка Нікольського атакує людей в Україні. Ми розповідали, в яких регіонах вона найбільш зла і що це взагалі за змія.