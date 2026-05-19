Усик — Верхувен: онлайн-трансляція прес-конференції перед боєм (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Бійці візьмуть участь у другій прес-конференції
У четвер, 21 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться остання пресконференція учасників грандіозного вечора боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). Український боксер та нідерландський кікбоксер поспілкуються з пресою перед очним поєдинком.
Що потрібно знати
- Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу
- Боксер і кікбоксер дадуть відповіді на запитання
- Олександр та Ріко проведуть дуель поглядів
У прямому етері в Україні захід покаже YouTube канал DAZN Boxing. Початок о 21:00 за київським часом. Очікується, що бійці дадуть відповіді на запитання, після чого зійдуться у битві поглядів.
Пряма відеотрансляція пресконференції Усик — Верхувен
На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.
Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули.
Додамо, що шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.
Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.