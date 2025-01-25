Від "Кварталу" до Офісу президента: шлях Володимира Зеленського від коміка до політика

25 січня Зеленському виповнилося 47 років, майже 5 з яких він на головній посаді України

Президент України Володимир Зеленський свою кар’єру розпочав не як політик. Свою популярність він здобув як комік та засновник студії "Квартал 95". Ця команда у своїх виступах жартувала на гострі теми та висміювала політичні реалії в Україні, а Володимир Олександрович був головним актором.

На піку своєї популярності Зеленський вирішив повністю змінити своє життя — блискучу кар’єру гумориста він поставив на паузу і почав балотуватися у президенти. "Телеграф" пригадає шлях теперішнього глави нашої держави з нагоди Дня його народження сьогодні, 25 січня.

Шлях Зеленського від коміка до президента

Після завершення виступів у КВК, Зеленський разом із колегами заснував студію "Квартал 95", яка стала одним із найуспішніших гумористичних проєктів в Україні. Згодом учасники виступали з концертами і стали мегапопулярними.

У виступах коміки висміювали українську політику та окремих діячів та підіймали теми, які часто уникали інші гумористи. Гострий гумор, харизмати та артистизм були притаманні Володимиру Зеленському і він став обличчям "Кварталу".

У 2012 році, коли "Студія Квартал 95" почала співпрацювати з "1+1", на телеканалі почали з’являтися й інші проєкти — "Ліга сміху", "Вгадай ящик", "Вечірній квартал", "Ігри приколів", "Жіночий квартал". Володимир Зеленський був головним у всіх цих шоу, а Олена Зеленська, його дружина, залишалася поза камерами. Вона була сценаристкою "Кварталу" з моменту його заснування.

У 2019 році в ефірі телеканалу "1+1" тоді ще керівник "Студії Квартал 95" заявив, що балотуватиметься у президенти України. Після цього розпочалася передвиборча кампанія. Тоді команда Зеленського випускала креативні відео, які вирізнялися серед роликів інших кандидатів.

Однією із найгучніших подій виборів президенти стали дебати та відео, яке записав Зеленський, у якому закликав Петра Порошенка.

"Ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватніком, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України", — сказав у ролику Зеленський.

Дебати відбулися 19 квітня на НСК "Олімпійський". На події були присутні 22 тисячі українців. На стадіоні були дві сцени для кожного з кандидатів. Проте, Петро Порошенко прийшов на сцену до Зеленського після того, як пролунав гімн України.

За місяць, 20 травня 2019, відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Тоді новообраний президент України оголосив про те, що розпускає Верховну Раду і запропонував піти у відставку Кабінету Міністрів.

Тим часом до України повернулися олігарх Ігор Коломойський та Андрій Портнов — поплічник Януковича. Тоді, у 2019 році, рейтинг Володимира Зеленського знизився до 52%. Однак, за даними КМІС, у вересні-жовтні 2024 року 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському.

За час перебування на посаді президента зовнішній вигляд Зеленського зазнав помітних змін. Якщо раніше він часто з'являвся на публіці в елегантних костюмах та з гладко виголеним обличчям, то з початком повномасштабної війни його стиль став більш мілітаризованим. Замість ділових костюмів він обирає одяг оливкового кольору у військовому стилі, а на обличчі з'явилася щетина.

Володимир Зеленський у 2019 році

Володимир Зеленський у 2024 році

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей Володимира Зеленського. Глава держави наголошував, що якби його діти виїхали за кордон, це було б несправедливо.