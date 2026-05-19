Проїзд по 30 грн у Києві: чому вибрали саме таку ціну

Вибір тарифу може бути пов’язаний із політичними факторами

Влітку вартість проїзду у громадському транспорті Києва може злетіти з 8 до 30 гривень. Таку ціну могли вибрати не лише через економічні розрахунки, а різке подорожчання може призвести до серйозних наслідків для міста.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів викладач кафедри міського будівництва КНУСА та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов.

30 грн за поїздку: чому саме стільки

Експерт пояснює, що тариф залежить не лише від економіки, а й від рішення влади. Його можна зробити як максимально високим, так і максимально низьким і все залежить від того, хто покриває витрати: пасажири чи міський бюджет.

"Економічне обґрунтування" також можна легко змінювати. Якщо більше витрачати та возити менше пасажирів – собівартість перевезення одного пасажира автоматично зростає. Тому сам собою аргумент про "економічно обґрунтований тариф" не є абсолютно об'єктивним і незмінним", — пояснює співрозмовник.

Беспалов вважає, що при підвищенні тарифу могли враховувати не лише думку фахівців із транспорту, а й політичні чинники.

"Адже мер (міський голова Києва — Віталій Кличко, — ред.) фактично порушує свою попередню обіцянку не підвищувати тарифи, та ще й одразу виходить на один із найвищих тарифів в Україні", — додає він.

Експерт наголошує, що Київ не стане "найдорожчим" за вартістю проїзду, а буде "одним із найдорожчих", адже, наприклад, у Львові проїзд теж коштує 30 гривень. Співрозмовник не виключає, що саме така психологічна межа і видалася політично більш прийнятною.

Довідка: у Львові при оплаті готівкою поїздка громадським транспортом із середини травня 2026 року коштуватиме 30 грн — це один із найвищих тарифів серед обласних центрів. При безготівковій оплаті вартість нижче: 23 грн — при оплаті карткою "ЛеоКарт" або через мобільний додаток LeoCard та 26 грн — при безконтактній оплаті банківською карткою або телефоном. Студентам – 11,5 грн.

Крім того, підвищення тарифу може призвести до зменшення пасажиропотоку, а це, своєю чергою, підвищить собівартість перевезення одного пасажира ще більше.

"У певних сценаріях може виявитися, що надто різке підвищення тарифів навіть зменшить загальні податкові надходження через охолодження економічної активності, зміну транспортної поведінки населення або навіть поступовий відплив людей із міста в середньостроковій перспективі", — підсумував Беспалов.

Що відомо про подорожчання проїзду у Києві

У столиці з 15 липня має зрости вартість проїзду у громадському транспорті з 8 до 30 грн. При цьому буде введено єдиний квиток — 60 грн, він діятиме з необмеженою кількістю безкоштовних пересадок між будь-яким видом транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації.

У Києві хочуть зробити вартість разового проїзду на рівні 30 грн.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, хочуть ввести систему знижок при поповненні транспортної картки. Ціна однієї поїздки залежатиме від кількості куплених поїздок:

1–9 поїздок – 30 грн;

10-19 — 28,90 грн;

20-29 — 27,80 грн;

30-39 — 26,60 грн;

40-49 — 25,50 грн;

50 – 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме близько 23,3–23,6 грн.

Пропоновані ціни на місячні проїзні:

46 поїздок – 1088 грн;

62 поїздки – 1463 грн;

92 поїздки – 2156 грн;

124 поїздки – 2888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, ​​автобус, трамвай, тролейбус та фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Які тарифи планують запровадити у Києві.

Для студентів та учнів зберігаються пільгові умови. Вони сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно).

Також у столиці хочуть ввести пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволить пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні.

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, діятимуть до 14 вересня 2026 року.

