Зошит смерті по-українськи: червоний блокнот Буданова став темою дня в Україні (фото)

Фото з кабінету голови ОП швидко стало вірусним і породило десятки версій

Ексочільник ГУР та чинний голова Офісу президента Кирило Буданов на своєму столі має яскраво-червоний блокнот з цікавим написом "Список п*ідарасів-2026".

Журналісти виділили його як той, що впадає в око в кабінеті голови ОП. Зауважимо — сувенірні блокноти з таким написом можна придбати в мережі. Ціна формату А5 близько 350-380 грн. Проте на столі Буданова він викликав чималий ажіотаж.

На столі Буданова загалом чимало нотатників, паперів, книг/ Перевернутий фрагмент зображення

Українці вже припускають, кого саме ексочільник ГУР міг записати до цього блокнота. Окрім російського президента, в переліку фігурують персони із гучних справ НАБУ та САП, зокрема Тимур Міндич і не тільки. Водночас, серед варіантів є й Верховна Рада. Проте зауважують — для такого списку блокнот затонкий.

Не забули згадати і мангу "Зошит смерті" (Death Note) — за сюжетом, будь-яка людина, чиє ім'я буде записане в цьому зошиті, помре. Цікаво, що фото потроху стає мемним, зокрема ним ілюструють фразу "коли кажуть, що я не злопам'ятний".

Припустили також, як виглядатиме стіл Буданова в кінці року. Блокнотів побільшало.

Є й версія, чому блокнот саме червоного кольору. "Він вносить їх у Червону книгу?", — питають користувачі.

Раніше на столі, ще за часів роботи в ГУР, у Буданова помічали книгу Рене Генона "Криза сучасного світу", а в кабінеті загалом часто фігурують карти Росії. Зокрема, під час інтерв'ю там помічали карту Москви, а до цього — карт-схему розділу Росії. Пізніше йому навіть дарували торт у вигляді тої самої карти.

