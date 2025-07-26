"Невже Буданов таке читає?" Журналістку здивувала нова книга глави АРМА

На друк книги пішло щонайменше півмільйона гривень

Глава Агентства розшуку та менеджменту активами (АРМА) Олена Дума написала книгу "Армагедон для корупціонерів". При цьому на презентацію навіть прийшов голова української розвідки Кирило Буданов.

Коротку рецензію дала журналістка Любов Величко. Вона зазначила, що читання книги Думи зайняло рівно день, оскільки половину місця там займають фотографії начальниці АРМА.

Величко додала, що на презентації багато хто був здивований тим, що чиновниця читала про свою роботу в Агентстві з аркуша паперу. До змісту книги у журналістки також виникли питання.

"По суті, це фотоальбом. Тут нема ні аналітики, ні статистики, ні опису планів щодо розвитку АРМА. Це просто розповідь від першої особи як вона стала головою і чим займається. З домішками рерайтів новин з сайту АРМА про публічні події, де вона брала участь. Правда, місцями ні в тин ні в ворота з'являються ліричні відступи про високі матерії", — написала Величко

Водночас вона зазначила, що на папір явно не скупилися — він якісний та глянсовий, а на кожній сторінці є фото.

"Невже Буданов таке читає?" — поцікавилася журналістка.

Книга Думи Книга Думи Книга Думи Книга Думи Книга Думи

Як відомо, Дума стала начальницею АРМА влітку 2023 року і вже тоді до неї виникло багато питань. Наприклад, її звинувачували в участі у кампанії з дискредитації тоді ще кандидата у президенти США Джо Байдена у 2019 році разом із підсанкційним українським політиком Андрієм Деркачом.