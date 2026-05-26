"Всі ризики вже відомі". Що насправді означає кругова оборона Одеси та інших міст

Морська столиця України завжди має бути готова до атак Росії, кажуть експерти

Підготовка Одеси до кругової оборони не повинна лякати людей, а навпаки — вселяти впевненість. Адже фактично ці роботи активно ведуться не перший рік і не є ознаками наступу росіян на Одещину.

Про це "Телеграфу" розповів речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. За його словами, підготовка до оборони, не тільки кругової, важлива для усіх міст.

"Я коли чую про кругову оборону, як завжди, моє серце тішиться. І я радію від того, що питання удосконалення системи оборони на південних теренах України, зокрема в Одесі, в Одеській області — постійно є актуальним", — каже речник.

За його словами, фортифікації потребують регулярного удосконалення, адже з'являються нові технології, нові матеріали тощо. І це має забезпечувати спокій громадян, наскільки це можливо під час війни.

"Там, де є укріплення, де є відповідна робота, — ворог ніколи не прийде і не пройде. Тому інформування суспільства, що оборона Одеси як морської столиці України є пріоритетом національної безпеки — має вселяти впевненість людей у тому, що це питання завжди на контролі і дає їм можливість сьогодні працювати для оборони, працювати для фронту на нашу спільну перемогу.

Тому всі ризики і виклики — відомі, ми про них знаємо і відповідно реагуємо, в тому числі і в питанні зміцненні нашої оборони. Кругова оборона — це один із заходів, бо якщо хочеш миру, — готуйся до кругової оборони (латинська фраза "Si vis pacem, para bellum" — Хто хоче миру, хай готується до війни, належить давньоримському військовому теоретику Вегецію — Ред.)" — каже Братчук.

Зауважимо, що кругова оборона — це вид бою, при якому підрозділ організовує систему вогню, інженерні загородження та бойовий порядок так, щоб відбивати атаки противника з усіх напрямків або витримати повне оточення.

Сергій Братчук

Спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин додає, що дійсно наразі всі активно працюють. І не тому, що минули чотири роки війни, а тому, що необхідно підготувати якісну оборону багатьох міст в інженерному плані.

Владислав Волошин

За його словами, в Запорізькій і Дніпропетровській областях 99% населених пунктів зі статусом "Місто" готуються до кругової оборони, навіть таке невелике, як Вільнянськ, щоб відбивати ворожі атаки.

Вільнянськ на карті

"А Одесу і раніше готували (до кругової оборони. — Ред.). Тому це — планові роботи, які ведуть вже два чи три роки, щось споруджують, вдосконалюють, нарощують плани оборони. Ми постійно дивимось, які ділянки потрібно відновлювати, де щось руйнується чи впливають погодні умови тощо. Бо якщо його не підтримувати (в належному стані. — Ред.), воно за пів року просто заросте травою", — каже спікер.

Нагадаємо, що регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" повідомило, що Одесу готують до кругової оборони. Навколо міста завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів та бліндажів, встановлюють колючий дріт, "зуби дракона" та "плутанки".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи реальна для Києва загроза з території Білорусі.