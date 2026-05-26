В Україні можуть зобов’язати прив’язувати SIM-картки до паспортів: хто ризикує залишитися без зв’язку

У країні обговорюють ініціативу, яка здатна перебудувати систему мобільної ідентифікації

У разі введення обов’язкової прив’язки SIM-карт операторів "Київстару", lifecell та Vodafone, низка абонентів може залишитися зовсім без зв’язку. Однак у найближчій перспективі таких змін чекати не варто.

Про це розповів телеком-аналітик Олександр Глущенко у коментарі OBOZ.UA. За його словами, це рішення може бути виключно політичним і без будь-яких спроб домовитися з компаніями.

"Оператори намагатимуться протидіяти ухваленню цього рішення, тому це рішення може бути лише політичним. А воно тому й політичне – що ніхто не слухає, наскільки і кому це дискомфортно", – зазначив експерт.

Рішення про обов’язкову прив’язку можуть ухвалити в тому випадку, якщо насправді буде доведено необхідність такого кроку. Тобто, якщо ініціатива знизить інтенсивність та можливість використання ворожих БПЛА в Україні.

"Тоді таке рішення буде. І хотітимуть цього чи ні, а оператори будуть змушені його виконувати", – резюмував Глущенко.

Прив’язка SIM-картки - як це працює. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Сам експерт вважає, що необхідність у прив’язці є, оскільки росіяни використовують різні канали зв’язку, серед яких – SIM-картки. Причому не лише українських, а й закордонних операторів.

"Зараз в Україні великий парк анонімних SIM-карток, які по факту не прив’язані до конкретної особи. Тобто, людина купила, користувалася (зокрема, можливо, для якихось незаконних дій), – викинула карту на смітник – і шукай вітру в полі", – розповів Глущенко.

При цьому ризик може знизити при прив’язці мобільних номерів до конкретних осіб, оскільки тоді ворог не зможе отримати до них прямого доступу. Крім того, якщо хтось із українців вирішить допомогти росіянам і передасть їм свою "сімку", правоохоронці легко вирахують цю людину.

Чому є ризик залишитися без зв’язку

Якщо рішення "паспортизації" SIM-карт буде прийнято, воно стосуватиметься абсолютно всіх "сімок", а не тільки нових. Тобто ті сім-картки, які зараз мають українці, також доведеться прив’язувати до паспорта.

Інакше абоненти, які не виконають прив’язку, ризикують залишитися без зв’язку.

"Якщо "сімка" не буде ідентифікована, — у неї вимикатиметься передача даних", — пояснив Глущенко.

Як сім-карти використовують в дронах. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

