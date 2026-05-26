Світ говорить про "льодовик Судного дня": що насправді відбувається та чого чекати Україні

Крижаний покрив у частині Антарктиди може зникнути вже за кілька століть

Льодовик Туейтса в Антарктиді, більш відомий як "льодовик Судного дня", продовжує танути, запускаючи процеси планетарного масштабу. Його руйнування загрожує перекроїти карту світу: під воду можуть частково піти мегаполіси, а відгомони цього кліматичного зсуву докотяться навіть до України.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла океанологиня Національного антарктичного наукового центру Наталія Дікул.

Що таке льодовик "Судного дня"

Льодовик Туейтса розташований у морі Амундсена (Західна Антарктида) і відомий своїм швидким рухом та загрозою підвищення рівня Світового океану. Площа крижаного "монстра" становить 120 000 квадратних кілометрів (приблизно як Болгарія або 4 Бельгії).

Небезпека повного руйнування та танення льодовика, за словами Дікул, полягає в тому, що ці процеси здатні підняти рівень моря приблизно на 0,65 метра. Його сучасне танення вже відповідальне за 4% від усього поточного зростання рівня моря.

"Небезпека також полягає в тому, що танення льодовика відкриває канали для заходження теплої води всередину континенту і прискорює танення відносно стабільної східної частини", — пояснила океанологиня.

Льодовик Судного дня. Фото — Вікіпедія

Що зараз відбувається з "крижаною брилою"

Наразі, за словами вченої, льодовик продовжує танути, і не тільки зверху через опади та потепління, а й знизу, коли теплі води підмивають його основу.

"Такі теплі маси можуть бути у складі постійних течій або високодинамічних вихорів на глибині 200–300 м", — розповідає Дікул.

Наталія Дікул

Океанологиня зазначає, що, згідно з різними прогнозами, крижаний покрив у цій частині Антарктиди може зникнути вже за кілька століть.

Що буде з світом та Україною після його руйнування

Від підвищення рівня моря, пояснює Дікул, можуть постраждати країни на різних континентах, наприклад, Індія, Америка, Росія та інші. Зокрема, під воду може піти частина Нью-Йорка (США) та Санкт-Петербург (Росія).

До України ж, за словами океанологині, можуть дійти лише відгомони планетарних процесів через те, що наша країна розташована в майже закритому басейні.

"Через тонке горлечко Босфору (протів у Туреччині) пройде якась кількість води", — прогнозує Дікул.

Однак, додає океанологиня, танення льодовика також може змінити рівень припливів і відпливів та сповільнити Антарктичну циркумполярну течію.

"Це вплине на температурні режими на планеті та зменшення поглинання тепла океаном, перенесення поживних речовин і підтримання стабільних умов для фітопланктону та крилю. Тепла Антарктида — менше льодового покриву — знову прискорення танення льодовика", — пояснила співрозмовниця.

Чому про льодовик знову заговорили

Наприкінці 2025 року з’явилися новини про те, що "льодовик Судного дня" зараз зазнає прискореної руйнації через підмивання теплими океанічними течіями та льодовикових землетрусів. До того ж зростання інтересу, на думку вченої, може бути також викликане і закінченням проєкта Thwaites Glacier, який досліджував небезпечний льодовик.

