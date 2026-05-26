Клює один за одним: у мережі показали ставок, де карасі самі "йдуть" на гачок (фото та карта)

Йдеться про платну рибальську локацію з організованими умовами та активним відвідуванням

Водойму в селі Дермань Перша у Рівненській області називають справжньою знахідкою для рибалок, які хочуть наловити багато карасів та коропів. Крім того, на ставку є все необхідне для відпочинку — пірси, альтанки з електрикою, мангали.

Відповідна інформація з’явилася на сторінці "Рибалка у Рівненській області" у Facebook. Автор розповів, що карась тут клює стабільно.

"Зловлено було +/- 10 карасів + клюнув незаліковий карпік 600-700 грам на опариша. Карасі від 150 і до 350 грам, клювання відбувалися на опариш, черв, пуф часник. Прикормка в пружини — мікс залишків минулорічних карасевих", — ділиться рибалка.

Рибалка на ставку у селі Дермань Перша. Фото: "Рибалка у Рівненській області" / Facebook

Рибалка проходила на секторах 4 та 5 через накладку з бронюванням місць. Проте автор акцентував, що активність риби спостерігалася по всьому водоймищу. На сусідніх секторах рибакам також вдавалося ловити карасів у такому ж швидкому темпі.

Ставок у селі Дермань Перша

Автор озвучує такі умови:

500 грн — вартість риболовлі за сесію

— вартість риболовлі за сесію максимум, на який можна ловити — 4 вудки

4 кг — норма вилову (дозволена вага риби, яку можна забрати)

