"Росія в істериці, це вже конвульсії": що означають нові погрози Кремля Україні

Експерти та політики звернули увагу на важливу деталь

Істерика Кремля та погрози Росії новими ударами по Києву — це не ознака сили, а відчай президента Володимира Путіна та верхівки влади. Вони намагаються створити ілюзію першості та контролю, хоча насправді ситуація інша.

Таку думку висловили експерти та громадські діячі, повідомляє "Телеграф".

Істерика в Москві — пусті погрози?

Інвестиційний банкір та блогер Сергій Фурса вважає, що наразі погрози росіян та їхня істерика на ділі не відрізняються від того, що було у 2025 році.

"Літо 2025 року: поки тепло росіяни відволікаються від атаки на енергетику і атакують Київ, фокусуючись на військових заводах і виробниках дронів Літо 2026 року: поки тепло росіяни відволікаються від атаки на енергетику і атакують Київ, фокусуючись на військових заводах і виробниках дронів. І влаштовують істерику, запевняючи, що ці удари — то страшна помста і що Київ тепер приречений і що дипломати мають поїхати", — пише Фурса.

Він наголошує, що фактично сутність ударів та цілі не змінились, але з'явилась істерика. Ці погрози, ймовірніше, для простих та не дуже росіян, аби показати, що Кремль щось ще може.

"Мільйони статей за останні тижні про настрої в Росії. Кожне поважне західне видання написало, що Путін відчувається слабким, що оточення розчароване, що суспільство фрустроване. І на цю слабкість Путін має відповісти. Бо в Росії диктатор не може бути слабким. Це смертельно небезпечно", — пояснює експерт.

За його словами, наразі Росія не має спроможності змінити ситуацію на фронті і показати силу там. Але от питання з нападом на НАТО неоднозначне, втім, відкривати новий фронт, на думку Фурси, нелогічно. Як і нападати з території Білорусі.

"І що лишається? Демонстрація сили. Через істерику. Ті самі обстріли, але з увагою на них. Посилені не ракетами, а словами. Які мають переконати всіх навколо Кремля, що Путін сильний. Як ніколи. І що не час дивитись "Лебедине озеро", — каже блогер.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко висловив схожу думку. За його словами, заяви пропагандистів про "кончать Київ" — ті самі балачки, що й "Київ за три дні" у 2022.

"Істеричні заяви росіян про майбутні атаки на Київ – акт відчаю. Ворог бачить, як Сили оборони України наростили удари вглиб РФ, а також перерізають логістику до т. о. Криму. Далі буде тільки більше. Ми наростимо в рази удари Middle та Deep strike. На фронті ворог має вкрай обмежені успіхи, темпи наступу впали. Єдине, що росіяни можуть цьому протиставити – погрози та терор", — йдеться у повідомленні.

Чого чекати Україні після погроз Лаврова

На думку ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ймовірніше удари по Україні та Києву можуть стати частішими та сильнішими, але потенціал Кремля не безмежний. Вже зараз Путін не має того ресурсу для масованих атак, який був ще рік чи два назад. Навіть розмова держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, за словами політика, мала нібито залякати США, але зараз цього не видно.

"Це (погрози Кремля — ред.) не прояв сили, це прояв слабкості. Це не прояв здатності Росії нас зламати. Це прояв її здатності просто випити ще більше нашої крові, зруйнувати ще більше наших домів (…) Я не виключаю, що зараз Трамп вийде на Путіна, скаже: "Ти давай там зупинись, не гарячкуй, давай ще раз попробуємо проговорити", — каже Кулеба.

Він пояснює, що якщо Кремль продовжить і далі залякувати Київ та США, президент Володимир Зеленський публічно попросить підтримки у Білого дому, а саме ракети для ППО. Тут вже Трамп потрапить в пастку, тому, ймовірніше, Вашингтон вийде на Москву, аби придушити істерику.

"Росія не досягне своєї цілі цією погрозою. Це вже конвульсії. Оце троєкратна спроба рявкнути "Ура". Істерика про те, що зараз ми там всіх розбомбимо. Це все слабкість", — резюмує Кулеба.

Український журналіст і публіцист Віталій Портников вважає, що погрози Кремля це не тільки про слабкість, це спосіб зняти з себе відповідальність. Адже про удари по ВПК чи інших промислових об'єктах Кремль не попереджає.

"Цю заяву треба розцінювати саме з точки зору спробу уникнути відповідальності за подальші злочини Росії в мирних українських містах. І, як ви розумієте, ніякою помстою це пояснити неможливо", — каже журналіст.

Водночас викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, громадський діяч Валерій Пекар каже: "Істерика в Москві та істерика в Києві, але є одна різниця. Істерика в Москві викликана успіхами українських військ. Істерика в Києві викликана успіхами російської пропаганди. Відчуйте різницю".

"В Україні не має істерики з приводу ракетно-дронової атаки. Є істерика з питань мігрантів, яких не існує в природі, які придумані буквально напередодні російською пропагандою", — йдеться у повідомленні.

