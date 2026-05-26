Не лише Одеса: стало відомо, які українські міста зараз готують до кругової оборони

У списку не тільки Київ

Не тільки Одеса та Київщина готуються до кругової оборони міста. Адже на Дніпропетровщині та Запоріжжі теж тривають роботи.

Про це "Телеграфу" розповів спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"В Запорізькій і Дніпропетровській областях 99% населених пунктів зі статусом "Місто" готуються до кругової оборони, навіть таке невелике, як Вільнянськ, Комишуваха чи Оріхів, щоб відбивати ворожі атаки", — каже спікер.

Запорізький напрямок на карті DeepState

За його словами, підготовка до кругової оборони — ключовий момент у захисті міст. Вона ведеться постійно, а не тільки зараз, коли про неї активно почали говорити. Адже будівництво фортифікацій та підготовка до нападу потребують постійної роботи, удосконалення.

Нагадаємо, що також про підготовку до кругової оборони повідомляли на Київщині, зокрема у столиці, та на Волині. Там це обумовлено загрозою наступу з території Білорусі. Роботи включають не тільки удосконалення оборонних рубежів та інженерних загороджень, а й підготовку відповідних підрозділів.

Що таке кругова оборона

Кругова оборона — це тактика ведення бою, за якої підрозділ або група військ організовує оборону та систему вогню таким чином, щоб відбивати атаки противника з усіх можливих напрямків. Її застосовують для того, аби стримати сили ворогу та запобігти оточенню, або для утримання важливого опорного пункту. Тобто саме термін "кругова оборона" — це безпосередньо тактика ведення бою, наразі у містах України триває підготовка до застосування цієї тактики.

Основні принципи кругової оборони:

Відсутність відкритих флангів. Підрозділ займає позиції по замкненому контуру (навколо об'єкта або висоти), захищаючи тил один одного. Фактично формується щось на кшталт кола чи овалу.

Підрозділ займає позиції по замкненому контуру (навколо об'єкта або висоти), захищаючи тил один одного. Фактично формується щось на кшталт кола чи овалу. Гнучка система вогню. Усі вогневі засоби (кулемети, гранатомети, ПТРК) ставлять так, аби за потреби оперативно перекидати зусилля на загрозливий напрямок і вести перехресний або круговий вогонь.

Усі вогневі засоби (кулемети, гранатомети, ПТРК) ставлять так, аби за потреби оперативно перекидати зусилля на загрозливий напрямок і вести перехресний або круговий вогонь. Всебічне забезпечення. Формуються запаси боєприпасів, води та медикаментів для забезпечення військових. Адже тактика кругової оборони передбачає, що постачання ззовні може бути ускладнене або заблоковане.

Формуються запаси боєприпасів, води та медикаментів для забезпечення військових. Адже тактика кругової оборони передбачає, що постачання ззовні може бути ускладнене або заблоковане. Інженерне обладнання. Позиції укріплюються (створюються окопи, "зуби дракона", мінні загородження) з огляду на загрозу з будь-якого боку.

