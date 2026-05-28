Пригоріла їжа в мікрохвильовці? Як прибрати запах гарі за 15 хвилин

Спеціалісти пояснили, як позбутися запаху без агресивної хімії

Запах пригорілої їжі з мікрохвильовки лишиться надовго, якщо її якнайшвидше не почистити. Він може вплинути на смак іншої їжі, яку в ній потім розігріватимуть.

Команда Марти Стюарт дала поради, як діяти, якщо їжа пригоріла та як позбутися цього запаху. Експерт з побутової техніки Ліндсі Джонс радить якнайшвидше провітрити, мікрохвильовку потрібно вимкнути і охолодити.

Щоб позбутися запаху, кулінарний фахівець Кеті Вайн радить поставити в мікрохвильовку суміш: вода (склянка), оцет (столова ложка) та 1-2 шматочки лимона в спеціальному посуді. Суміш потрібно "готувати" п'ять хвилин, а потім залишити при зачинених дверцятах ще на 10 хвилин.

Після цього, радить співвласник клінінгової служби Джон ЛеБарон, потрібно вийняти миску обережно та протерти мікрохвильовку мікрофібровою ганчіркою або м'якою губкою, змоченою водою та засобом для миття посуду. Наступним кроком видаляють усі залишки мила вологою ганчіркою, протирають сухою мікрофібровою серветкою та залишають дверцята відкритими на ніч для провітрювання.

Окремо наголошують, що потрібно прочитати інструкцію для кожної мікрохвильовки та дотримуватись рекомендацій із чищення.

Якщо запах горілого не пішов — як помити мікрохвильовку ретельніше

Потрібно склянку води гріти у мікрохвильовій печі три-п'ять хвилин і дати постояти після нагрівання до 15 хвилин. Потім дістати поворотне коло, вимити його окремо пізніше, та протерти всередині мікрохвильовки м'якою ганчіркою, змоченою у воді з мийним для посуду. На варто забувати про верхню частину зсередини пічки.

Якщо запах залишився, ЛеБарон радить покласти кавову гущу, нарізані лимони, або насипати в тарілку харчову соду та поставити в мікрохвильову на ніч.

