В "АТБ" назвали 5 продуктів, які купують найчастіше - це не хліб та молоко

У середньому, за раз покупці залишають у магазині до 300 гривень

Найпопулярнішим товаром в мережі "АТБ" є курячі яйця. Їх покупці беруть найчастіше, хоча можна було б припустити, що це хліб.

Також до ТОП-5 найбільш популярних за кількістю щоденних продажів товарів входять: цукор, картопля, банани та ексклюзивна Coca-Cola у дволітровій пляшці, яку в Україні можна купити винятково у "АТБ", пише Oboz.UA з посиланням на дані пресслужби "АТБ".

Найаопулярніші товари "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Станом на серпень 2025 року середній чек покупців "АТБ" становив понад 250 грн. Зазвичай у кошику клієнта 6–7 товарів.

За зміну касир у середньому встигає обслужити близько 350 покупців . На одного клієнта зазвичай витрачається менше хвилини.

Найпопулярнішими є товари власних торгових марок "АТБ"

Найбільший попит мають товари власних торгових марок мережі. Вони відрізняються доступними цінами при високій якості.

Загалом мережа має чотири власні торгові марки: "Розумний вибір" (економ), "Своя лінія" (середній сегмент), "День у день" та De luxe (преміум). Порівняно з аналогами відомих брендів продукція ВТМ АТБ в середньому дешевша на 20%, але не поступається за якістю.

