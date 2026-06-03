"Палкий" прийом: дрони підпалили нафтовий термінал у Петербурзі перед виступом Путіна (фото і відео)

Місцева російська влада заявила про "збиття" півсотні дронів

Російський Санкт-Петербург в ніч на 3 червня атакували безпілотники. Після численних вибухів виникла пожежа на найбільшому з нафтопереробних комплексів на північному заході Росії АТ "Петербурзький нафтовий термінал".

Місце пожежі після атаки встановив OSINT-аналіз ASTRA. Губернатор Ленінградської області заявив що над нібито регіоном збито 50 БПЛА.

Вогонь після вибуху. Фото: t.me/exilenova

Геолокація місця атаки. Фото: ASTRA

Місце пожежі на карті. Фото: ASTRA

Палає у порту. Фото: ASTRA

Дим видно здалеку. Фото: ASTRA

На основі численних кадрів пожежі, які росіяни публікують у мережі, аналітики зробили висновок, що палає "Петербурзький нафтовий термінал". На кадрах можна побачити, що вогонь охопив територію порту. Варто зазначити, що для захисту резервуарів росіяни обтягнули їх антидроновими сітками, проте це вочевидь не допомогло.

Картина просто епічна. Фото: t.me/exilenova

Осередків горіння - кілька. Фото: t.me/exilenova

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Сьогодні в Петербурзі мав виступати Путін

Примітно, що 3 червня у місті має відбутися Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ-2026), на якому заплановано виступ глави РФ Володимира Путіна. Також захід мали відвідати й іноземні бізнесмени.

З 2016 року місцем проведення ПМЕФ був конгресно-виставковий центр (КВЦ) "Експофорум" розташований за адресою: Петербурзьке шосе, д. 64/1. Як підрахувала ASTRA, від атакованого нафтового терміналу до "Експофоруму" всього близько 17 кілометрів.

"Петербурзький нафтовий термінал" — що про нього відомо

Відстань по прямій від найближчої точки кордону України до Санкт-Петербурга становить близько 800 км. АТ "Петербурзький нафтовий термінал" (ПНТ) — один з найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Підприємство, засноване у 1995 році, розташоване на території Нафтоналивного району Ленінградського порту. Має значну пропускну здатність, що досягає 12,5 млн тонн нафтопродуктів на рік. ПНТ визнаний підприємством, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки Росії.

Як повідомляв "Телеграф", 30 травня безпілотники масовано атакували місто Таганрог Ростовської області Росії: після численних вибухів виникла пожежа в районі порту. Також дрони навідалися у Краснодарський край, де атакували нафтобазу.