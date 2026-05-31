"Бомблять жорстко": дрони вдарили по станції, яка постачає нафту до Москви і не тільки (фото, відео)

Над місцем події в небо піднімаються клуби чорного диму

У Кіровській області Росії 31 травня пролунали вибухи. Під атакою опинилася ЛВДС "Лазарєво", яка використовується для транспортування сирої нафти із Західного Сибіру на російські нафтопереробні заводи.

Про це у своєму Telegram-каналі підтвердив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Він також показав відповідне фото, що підтверджує успішний удар.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Лазарєво" розташована в Уржумському районі і знаходиться приблизно за 1200 км від державного кордону.

У пабликах публікують відео, на яких можна побачити, що над місцем пригоди в небо здіймаються клуби чорного диму.

"Бомблять жорстко", — коментують місцеві.

ЛПДС "Лазарєво" — що про неї відомо

Лінійна виробничо-диспетчерська станція ВАТ "Північно-західні магістральні нафтопроводи". Її основною функцією є перекачування та транспортування нафти на нафтопереробні заводи та експортні маршрути.

ЛВДС "Лазарєво".

"Лазарєво" належить російській корпорації "Транснефть". Це ключовий інфраструктурний об’єкт магістральних нафтопроводів у центральній частині Росії, який переганяє західносибірську нафту у бік Москви і експорту до Білорусі.

