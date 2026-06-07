У Чернівецькій області впав міст з понад 30 дітьми: є поранені (відео)

За попередніми даними, це були вихованці однієї зі спортивних шкіл Харківщини

У суботу, 6 червня, Чернівецькій області обвалився міст, коли там перебувало понад 30 дітей. Унаслідок цього є постраждалі.

Про це повідомляють Чернівецька обласна прокуратура та поліція Чернівецької області.

В селі Виженка на Буковині 55 дітей із Харківської області перебували на організованому відпочинку. За попередніми даними, це були вихованці однієї зі спортивних шкіл.

Під час прогулянки понад 30 дітей віком від 8 до 15 років зібралися на дерев’яному підвісному мосту через річку Виженка, щоб зробити фото. У цей момент міст раптово обвалився.

Унаслідок падіння травмувалися шестеро дітей. Їх доправили до лікарень Чернівців. Попередньо медики діагностували у постраждалих черепно-мозкові травми, струс мозку, переломи, забої та гематоми.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Зокрема, вони перевіряють, чи були дотримані вимоги безпеки під час організації дитячого відпочинку, а також оцінюють технічний стан мосту та дії відповідальних за його утримання та експлуатацію осіб.

Раніше спливли цікаві подробиці про водія, який спричинив жахливу ДТП в Києві. Через аварію загинув 12-річний хлопчик та ще троє людей.