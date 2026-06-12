Галущенко скоро вийде на свободу? Що вирішив суд

Адвокат ексміністра прокоментував ситуацію

Вищий антикорупційний суд продовжив термін утримання колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під вартою ще на два місяці і зменшив суму застави до 150 млн. Тим часом з’явилася інформація, що заставу за нього вже готуються внести.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український журналіст Михайло Ткач. Посилаючись на свої джерела, він каже, що заставу нібито може внести бізнесмен Василь Астіон.

Довідка: Астіон створив одну з великих агрогруп у центральній Україні. Він збудував Dnipro Agro Group — вертикально інтегровану структуру з вирощуванням зернових, олійних культур, елеваторами та елементами переробки.

Видання "Суспільне. Новини" зазначає, що інформацію про продовження терміну під вартою та зменшення суми застави підтверджує адвокат Галущенко Віталій Свірепов.

При цьому захиснику екс-міністра нічого не відомо про ймовірне внесення застави за Галущенка. Він додав, що подаватиме апеляцію на рішення ВАКС.

Що відомо про Германа Галущенка та "Енергоатому"

Герман Валерійович Галущенко – український юрист, міністр юстиції України з 17 липня 2025 року. Міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року по 17 липня 2025 року. Член Ради національної безпеки та оборони України (з 13 травня 2021 року). У 2013-2014 роках — виконавчий директор з правового забезпечення НАЕК "Енергоатом".

У серпні 2024 року співробітники НАБУ викрили заступника Галущенка Олександра Гейла в отриманні хабара у розмірі 500 тисяч доларів США за надання дозволу на вивезення гірничодобувного обладнання з прифронтової зони.

"Енергоатом" — національна атомна енергогенеруюча компанія, яка є найбільшим виробником електроенергії в Україні та оператором усіх атомних електростанцій країни, що діють. До складу компанії входять Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС, а також Ташлицька ГАЕС та Олександрівська ГЕС.

Герман Галущенко

Василь Астіон — хто він

Голова ради директорів та співзасновник групи компаній "Dnipro Agro Group". Освіту отримував у Національній академії внутрішніх справ України (спеціальність — "Правознавство") та у Національному гірничому університеті (спеціальність — "Економіка підприємства").

У 2006 році заснував та очолив сільськогосподарське підприємство з вирощування зернових та олійних культур "Дніпроагроальянс" (земельний фонд — 2,4 тис. га), яке стало першим підприємством у групі компаній Dnipro Agro Group.

Був депутатом Дніпропетровської обласної ради.

За даними сайту Latifundist, Астіон є спонсором футбольного клубу "Дніпроагро" (м. Синельникове).

Василь Астіон

У січні 2024 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому депутату Дніпропетровської облради та його братові в ухиленні від сплати податків на суму понад 61 млн. грн. Наслідком встановлено, що вони є бенефіціарними власниками сільськогосподарських підприємств. З 2017 до 2021 року братися неправомірно застосували ставку у розмірі 5% замість 15% при сплаті дивідендів на адресу іноземної компанії, яка їм фактично належала, пише "Ліга".

Бізнесменам обрали запобіжний захід у вигляді застави 999 000 грн та супутніх обов'язків строком до 9 березня 2024 року.

У 2026 році суд розпочав процедуру банкрутства компанії ТОВ "Інтер Вей Капітал" з орбіти бізнесмена Василя Астіона, який пов'язаний із низкою резонансних рейдерських історій. Як повідомляють ЗМІ, Василь Астіон фігурував у конфліктах навколо таких підприємств, як "Завод Київкомбікорм", "Житомирський лікеро-горілчаний комбінат", а також у справі про банкрутство виробника курятини "Гаврилівські курчата".

Передісторія

Про затримання та вручення підозри повідомляло НАБУ. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самокерована заморська територія Великобританії) з ініціативи учасників злочинної організації зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій". Слід зазначити, що НАБУ не повідомляє імені підозрюваного, але зазначає, що він був міністром енергетики 2021-2025 років, а це Галущенко.

"Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом", — йдеться у повідомленні.

Оголошення про підозру Галущенка

Серед "інвесторів" фонду була й родина Германа Галущенка. Щоб приховати його участь, на Маршаллових островах було створено дві компанії, інтегровані в структуру трасту, зареєстрованого в Сент-Кітс та Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей чиновника.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду через покупку його акцій. Учасники злочинної організації на користь підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

За даними слідства, у період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад $112 млн. готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Кошти були легалізовані через різні фінансові інструменти, зокрема, криптовалюту та "інвестування" у фонд.

"Встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася сім’я підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували сім’ї безпосередньо у Швейцарії", — повідомили в НАБУ.

Зазначається, що частину цих грошей витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Інші поклали на депозит, від якого родина Галущенка отримувала додатковий дохід і витрачала його на власні потреби.

Як відомо, у ніч проти 15 лютого Германа Галущенка затримали при спробі перетину кордону. Галущенку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).

Схема легалізації коштів, справа "Мідас"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає скандальний особняк Галущенка у Києві.