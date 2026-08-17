Лікар попереджав: колишня Кличка незадовго до смерті робила моторошне зізнання

У 2020 році лікар попередив її про ризик для життя

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Відома американська акторка та екснаречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі раптово померла у віці 36 років. Вона раніше мала алкогольну залежність, хворіла на післяпологову депресію, проте офіційна причина смерті наразі не була оголошена.

Як зазначає Men's Journal, у книзі "Це я: Розплата", що була опублікована у 2026 році лише за кілька місяців до смерті акторки, Панеттьєрі згадувала, що у 2020 році їй лікарі пророкували смерть. Лікар сказав це їй щодо вживання алкоголю — якщо вона не зупиниться, то може "померти протягом п'яти років".

Зауважимо, з того часу минуло шість років. Панеттьєрі пройшла непростий шлях одужання від алкогольної залежності — саме у 2020 році вона потрапила до реабілітаційного центру, де провела вісім місяців. Акторка описала в мемуарах також фізичні симптоми, які вона відчувала під час відмові від алкоголю та емоційні наслідки.

Водночас, у виданні наголошують: немає жодних ознак того, що попередження лікаря було пов'язане з її смертю.

Обкладинка мемуарів Хайден Панеттьєрі

Алкогольна залежність Панеттьєрі тривала багато років. Окрім післяпологової депресії, вона також стикалась із тиском на неї, як зірку дитячого кіно, змінами в особистому житті тощо. Нагадаємо, саме через важкий психоемоційний стан акторка не виховувала спільну з Кличком дочку Каю-Євдокію, якій наразі 11 років. Три роки тому у віці 28 років помер брат Хайден — Дженсен.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка не дожила до 37 років лише кілька днів. Вона останнім часом скаржилась на біль.