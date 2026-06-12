Галущенко скоро выйдет на свободу? Что решил суд

Адвока т экс-министра прокомментировал ситуацию

Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания бывшего министра энергетики Германа Галущенко под стражей еще на два месяца и уменьшил залог до 150 млн. Тем временем появилась информация, что залог за него уже готовятся внести.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский журналист Михаил Ткач. Ссылаясь на свои источники он говорит, что залог якобы может внести бизнесмен Василий Астион.

Спрвка: Астион создал одну из заметных агрогрупп в центральной Украине. Он построил Dnipro Agro Group — вертикально интегрированную структуру с выращиванием зерновых, масличных культур, элеваторами и элементами переработки.

Издание "Суспільне. Новини" отмечает, что информацию о продлении срока под стражей и уменьшении суммы залога подтверждает адвокат Галущенко Виталий Свирепов.

При этом, защитнику экс-министра ничего не известно о вероятном внесении залога при Галущенко. Он добавил, что будут подавать апелляцию на решение ВАКС.

Что известно о Германе Галущенко и "Энергоатоме"

Герман Валерьевич Галущенко — украинский юрист, министр юстиции Украины с 17 июля 2025 года. Министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года до 17 июля 2025 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 13 мая 2021 года). В 2013-2014 годах — исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК "Энергоатом".

В августе 2024 года сотрудники НАБУ разоблачили заместителя Галущенко Александра Гейло в получении взятки в размере 500 тысяч долларов США за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтовой зоны.

"Энергоатом" — национальная атомная энергогенерирующая компания, являющаяся крупнейшим производителем электроэнергии в Украине и оператором всех действующих атомных электростанций страны. В состав компании входят Запорожская, Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС, а также Ташлыкская ГАЭС и Александровская ГЭС.

Герман Галущенко

Василий Астион — кто он

Председатель совета директоров и соучредитель группы компаний "Dnipro Agro Group". Образование получал в Национальной академии внутренних дел Украины (специальность — "Правоведение") и в Национальном горном университете (специальность — "Экономика предприятия").

В 2006 году основал и возглавил сельскохозяйственное предприятие по выращиванию зерновых и масличных культур "Днепроагроальянс" (земельный фонд — 2,4 тыс. га), ставшее первым предприятием в группе компаний Dnipro Agro Group.

Был депутатом Днепропетровского областного совета.

По данным сайта Latifundist, Астион является спонсором футбольного клуба "Днепроагро" (г. Синельниково).

Василий Астион

В январе 2024 года Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении бывшему депутату Днепропетровского облсовета и его брату в уклонении от уплаты налогов на сумму более 61 млн грн. Следствием установлено, что они являются бенефициарными владельцами ряда сельскохозяйственных предприятий. С 2017 по 2021 год браться неправомерно применили ставку в размере 5% вместо 15% при уплате дивидендов в адрес иностранной компании, которая им фактически принадлежала, пишет "Лига".

Бизнесменам избрали меру пресечения в виде залога 999 000 грн и сопутствующих обязанностей сроком до 9 марта 2024 года.

Предыстория

О задержании и вручении подозрения сообщало НАБУ. По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций". Следует отметить, что НАБУ не сообщает имени подозреваемого, но отмечает, что он был министром энергетики в 2021-2025 годах, а это Галущенко.

"Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем", — говорится в сообщении.

Объявление о подозрении Галущенко

Среди "инвесторов" фонда была и семья Германа Галущенко. Чтобы скрыть его участие, на Маршалловых Островах были созданы две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника.

Эти компании стали "инвесторами" фонда из-за покупки его акций. Участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

По данным следствия, в период пребывания Галущенко в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более $112 млн. наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Средства были легализованы через различные финансовые инструменты, в частности, криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

"Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии", — сообщили в НАБУ

Отмечается, что часть этих денег потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья Галущенко получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Как известно, в ночь на 15 февраля Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. Галущенко сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере).

Схема легализации средств, дело "Мидас"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит скандальный особняк Галущенко в Киеве.