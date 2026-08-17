Суд знову взявся за справу "шашличків" в АРМА: що відомо про схему "смотрящего за Мін'юстом"

АРМА завдали збитків на сотні мільйонів гривень

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 17 серпня продовжить розгляд "справи шашличків". Обвинуваченим у ньому проходить юрист Андрій Довбенко, який підозрюється у створенні корупційної схеми із заарештованим майном АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

Про це повідомляє Telegram-канал Bankova Mail. Разом із Довбенком у справі ще десять обвинувачених, у тому числі ексголова АРМА Антон Янчук та колишній керівник "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

"Смаження" в АРМА: все про корупційний скандал

Згідно з матеріалами справи, підозрювані організували корупційну схему продажу арештованого майна АРМА. Йдеться про земельні ділянки, кілька тисяч тонн річкового піску, карбаміду та зернових, круп’яних та олійних культур.

Обвинувачення вважає, що активи продавалися заздалегідь визначеним компаніям за значно заниженими цінами. Так, наприклад, землю в Одеській області було продано у 18 разів дешевше за ринкову, пісок — у понад шість разів, карбамід — майже у п'ять разів.

Довбенко приписують контроль над схемою від передачі майна АРМА до його реалізації, а самі учасники, за матеріалами слідства, називали активи "шашликом", а продаж — "смаженням".

Загальна сума збитків для АРМА оцінюється у 485 мільйонів гривень.

Хто такий Андрій Довбенко: коротко

Андрій Довбенко. Фото: Facebook

Андрій Миколайович Довбенко народився у місті Калуш Івано-Франківської області. Вищу юридичну освіту здобув у столиці, де закінчив "Києво-Могилянську академію" за напрямом правознавство.

Є відомим юристом і в недавньому минулому був керуючим партнером юридичної фірми Evris. Однак у ЗМІ також відомий як "смотрящій за Мін’юстом" часів каденції Павла Петренка (2014-2019). Як пише "Антикорупційний фронт Лариси Криворучко", його вплив нібито поширювався на приватних виконавців, які сплачували 30% відкатів від винагороди. Також йому приписують тісні зв’язки із владою, включаючи Андрія Єрмака. Був одружений з Дарією Зарівною, яка була радницею колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Довбенка та Заривна

Також Довбенко пов'язують із колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Богданом. Останній, зокрема, відвідав гучне триденне весілля юриста в Сен-Тропе, де журналісти зафіксували їхнє регулярне спілкування.

На цей час проживає у Великій Британії та в англомовному інтернеті позиціонує себе як інвестор, просуваючи тему українського "miltech".

Важливо: "Телеграф" готує великий матеріал про головного героя "справи шашличків" Андрія Довбенка. Стаття невдовзі з’явиться на нашому сайті. Слідкуйте за оновленнями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ексзаступник голови АРМА намагається відбілити репутацію після низки скандалів.