В обіймах з чоловіком: яке останнє фото запостила колишня Кличка, що померла в 36 років

Хто цей чоловік поруч із акторкою та чим він відомий

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

За кілька тижнів до смерті Хайден Панеттьєрі опублікувала в Instagram чорно-біле фото з голлівудським фотографом Рендоллом Славіним. Саме цей знімок став останнім дописом акторки.

"Телеграф" розповість, хто такий Славін та чому його добре знають у Голлівуді.

На фото Славін обіймає акторку, а вона кладе руку йому на плече. Панеттьєрі дивиться в камеру, підморгує та показує язик.

"Добрий час і добрі друзі", — написала вона під світлиною.

Останній допис Хайден Панеттьєрі

Після смерті Панеттьєрі Рендолл Славін також опублікував у своїх Instagram Stories це спільне фото з акторкою.

"Мир тобі, Х", — написав фотограф.

Instagram Stories Рендолла Славіна

Хто такий Рендолл Славін

Рендолл Славін — американський фотограф і режисер, який багато років працює з голлівудськими знаменитостями. Але до фотографії він сам намагався побудувати кар'єру актора — у його фільмографії близько двох десятків акторських робіт, зокрема у стрічках "Legends of the Fall" та "Zoolander".

Рендолл Славін

Згодом Славін зосередився на фотографії й почав знімати зірок кіно та музики. Перед його об'єктивом побували Шарліз Терон, Ріанна, Леонардо Ді Капріо, Орландо Блум, Різ Візерспун та багато інших відомих людей.

Особливо Славін відомий своїми закулісними та приватними фотографіями голлівудського життя 1990-х. Він знімав акторів і друзів на вечірках та зустрічах ще задовго до появи Instagram, тому в його архіві залишилося чимало неформальних кадрів зі знаменитостями.

Його роботи публікували The New York Times Magazine, Vanity Fair, GQ, Esquire та Rolling Stone. Славін також випустив фотокнигу "We All Want Something Beautiful", присвячену його погляду на Голлівуд і людей, яких він зустрічав протягом кар'єри.

Рендолл Славін. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Панеттьєрі також була відома за межами кіноіндустрії через стосунки з українським боксером Володимиром Кличком. У колишньої пари є донька Кая.