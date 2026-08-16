Кремль програє "війну на виснаження", а Росію чекає криза: чому та коли це може статись

Економіст заявив про кризу, яку ніхто не чекатиме, а ШІ припустив, коли вона може статись

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Росія наближається до соціальної кризи та не зможе виграти "війну на виснаження" проти України, яку підтримують західні союзники. Така заява прозвучала від головного економіста ключового російського державного банку "ВЕБ" ("Внешекономбанк") Андрія Клепача.

Слова Клепача наводить російське видання The Moscow Times. Він не тільки визнав, що Росія програє США та Китаю, а й Україні. Він каже, що попри демографічну кризу та часткову руйнацію, економіка України виживає, а з зовнішньою фінансовою допомогою та українськими витратами — суми досягають половини російського бюджету.

"У цій війні на виснаження ми не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там усе завалиться. Не завалилося і не завалиться. У нас зростають витрати", — каже Клепач.

В російській економіці наразі спад. Клепач пояснює — окрім санкцій від США, на Росію вплинули українські далекобійні санкції. "Втрати від ударів ЗСУ по нашій інфраструктурі — портовій, нафтогазовій, хімічних комплексах, логістиці — зростають і вже перетворюються на помітний макроекономічний бар’єр для зростання російської економіки", — каже російський економіст. На його думку, Росію накриє раптова, проте невідворотна соціальна криза. На думку Клепача, вона не розвалить Росію, як це було з СРСР, проте поглибить технологічне відставання.

"Телеграф" поцікавився у штучного інтелекту, коли ж це може статись і на основі аналізу економічних показників та думок інших експертів, ChatGPT видав найбільш імовірні часові рамки. Найнебезпечнішим для Росії є період після 2028 року. До цього періоду, економічні проблеми наростатимуть, проте Росія ще матиме чи компенсувати дефіцити. ШІ назвав цей період скоріш стагнацією.

Відповідь ШІ щодо часу, коли в Росії почнеться соціальна криза/ Скриншот

Водночас у 2028-2030 роках криза буде поглиблюватись і відставання технологій, демографічні проблеми, зношеність інфраструктури, відсутність інвестицій та падіння доходів від нафти буде цьому сприяти. А от після 2030 року ризик сильно зростає, якщо не буде зміни або в економічній моделі, або в зовнішній політиці.

Зауважимо, те, що про ризики для Росії та програш "війни на виснаження" заговорили настільки на високому рівні відкрито — важливо. "ВЕБ" це не просто державний банк, а той, через які Кремль фінансує власні масштабні проєкти. Банк називають головним інститутом розвитку, він навіть працює за окремим законом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній заступник міністра енергетики РФ також вважає, що економіка Росії більше не може витримувати війну. На це впливають не тільки санкції, а й підвищення податків.