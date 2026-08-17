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Не виходить з "АТБ" без цих трьох товарів: українка розповіла про свої улюблені покупки

Автор
Марина Бондаренко
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Якими продуктами варто доповнити свій список
Якими продуктами варто доповнити свій список. Фото Колаж "Телеграфу"

Що українці купують в "АТБ" знову і знову

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У багатьох українців є улюблені продукти з "АТБ", які вони майже завжди кладуть до кошика під час покупок. Дівчина у Threads вирішила запитати користувачів, які товари вони вважають найсмачнішими.

Серед улюблених продуктів авторки допису anasta.up — насіння соняшника "Сан Санич", сиркові батончики "Злагода" та булочка з маком.

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У коментарях українці почали ділитися своїми улюбленими товарами з мережі.

За словами користувачки, до списку продуктів, які вона вважає найсмачнішими та обов’язковими до покупки, увійшли пшенична крупа Артек "Своя Лінія", паштет з вершковим маслом "Тернопільський м’ясокомбінат" та томатне пюре "Маленький кухар".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" порівняв найдешевші крабові палички з "АТБ" та "Сільпо". В одному з продуктів була виявлена добавка, яка заборонена в ЄС. Для порівняння взяли "Розумний вибір" 240 г з "АТБ" за акційною ціною 35,55 гривні та "Премію" 100 г із "Сільпо" за 38,49 гривні. Обидва продукти виробники позиціонують як заморожені крабові палички з сурімі.

Теги:
#Продукти #Покупки #АТБ