Масштабні пожежі і жертви: все про нічну атаку балістикою на Київ та інші міста (фото)

Ворог застосував балістичні ракети та безпілотники по кількох регіонах України

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В ніч проти 16 серпня Росія атакувала Київ, Дніпропетровську та Полтавську області балістикою та продовжує атакувати дронами. В Києві відомо про щонайменше двох постраждалих. В Кривому Розі загинула людина.

Київ

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки почалися пожежі на території нежитлової забудови в Оболонському та Голосіївському районах. В Оболонському — за двома адресами, займання почалось після падіння уламків. В місцевих групах повідомляють, що горить ринок біля метро Почайна. Трохи більш як два тижні тому тут вже була пожежа після російської атаки.

В ДСНС уточнили дані про масштабну пожежу на ринку — відомо про двох постраждалих. На іншій локації Оболонського району через вибухову хвилю — не пожежа, а "незначне руйнування будівлі без загоряння". За третьою адресою в тому ж районі сталося влучання в нежитлову будівлю.

Пожежа в Оболонському районі/ ДСНС

Пожежа на Почайній в Києві

За повідомленнями Повітряних сил та моніторингових каналів, балістичні ракети пускали з Брянська та Курська не тільки по Києву, а й по Кременчуку та Кривому Рогу.

Кременчук

Голова ОВА Полтавщини Віталій Дяківнич підтвердив удар по Кременчуцькій громаді, проте наразі невідомо чи є постраждалі. Місцеві телеграм-канали публікують фото пожежі в місті після вибухів.

Кривий Ріг

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що місто перебувало під комбінованою атакою балістичними ракетами та безпілотниками. За його даними під атакою були два промислові підприємства міста.

За даними начальника ОВА Дніпропетровщини Олександра Ганжі, в Кривому Розі загинула одна людина та поранені шестеро внаслідок російської атаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії під Москвою палає черговий хаб "Вайлдберіз". Карта, де вже були прильоти по російській логістиці.