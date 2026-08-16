Дощі не врятують усі поля: які області України можуть залишитися без опадів восени

Серед можливих наслідків для аграріїв — перенесення строків посіву та пересихання ґрунту

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Європейська система аналізу погоди Copernicus Climate Change Service свідчить — значна частина України у 2026 році пережила умови, сухіші за стандартні. Земля висохла настільки, що навіть дощі восени можуть не змінити ситуацію.

За даними системи спостереження, аномальна посуха торкнулась щонайменше верхнього шару землі. Вологіші умови фіксували тільки на сході, де подекуди дощі та грози призвели до повеней. Восени, навіть попри прогнозовані дощі, посуха ще завдасть клопоту аграріям.

За погодною картою євро-середземноморського центру CMCC, опади вищі за середні восени варто очікувати над південним сходом, Чорним морем, незначні на сході та в західних областях. На карті області, ще ймовірність сильних опадів вища — позначені зеленим. За погодною картою німецького DWD, шанси на вологу осінь вищі у південного сходу, а також центру й півночі України.

Прогноз опадів CMCC на вересень-листопад 2026 року

Прогноз опадів DWD на вересень-листопад 2026 року

"Телеграф" звернувся до інструментів штучного інтелекту, аби на основі цих карт він спрогнозував, які області можуть відчути нестачу вологи. Серед найбільш вразливих Perplexity назвав:

Волинську

Рівненську

Житомирську

Київську

Чернігівську

Сумську

Вінницьку

Хмельницьку

Тернопільську область.

Проте це не остаточний прогноз, а тільки розрахунок на основі даних двох моделей оцінки майбутніх опадів восени.

Що буде з городами та полями

Суха чи недостатньо волога осінь — проблема для аграріїв. Якщо буде недостатньо вологи, може знадобитись зсунути час посіву. Дощі, які можуть бути рясні в деяких областях, не гарантовано просочать ґрунт, а якщо осінь при цьому буде тепліша за кліматичну норму, вода просто випарується.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вересень очікується теплішим на кілька градусів, ніж зазвичай. Через те що Чорне море влітку накопичило більше тепла, осінь на півдні може затягнутись.