Таємниця покоління: ось чому насправді мовчать пенсіонери, народжені в 50–70-х

На це є три основні причини

У суспільстві існує стереотип, що літні люди, які годинами можуть сидіти на лавці чи в парку в повному спокої, мовчать просто тому, що їм "нічого сказати" або через когнітивні зміни. Проте експерти з психології спростовують цей міф.

Насправді за цим тихим спогляданням ховається глибока внутрішня криза та психологічні особливості конкретного покоління. Про це пише OkDiario.

Для мільйонів людей робота протягом десятиліть була головним стрижнем життя. На робочому місці вони мали статус: були "директором", "провідним спеціалістом", "майстром" чи "тим, до кого завжди йдуть за порадою". Професія давала їм чітке відчуття власної важливості, затребуваності та поваги з боку суспільства.

Пенсіонери

Коли настає пенсія, цей "соціальний щит" зникає. Людина раптово перетворюється з авторитетного фахівця просто на "дідуся", "бабусю" чи "пенсіонера". Хоча в родині їх щиро люблять, психологічно літній людині важко змиритися з тим, що її більше не сприймають як експерта, чия думка має вагоме суспільне значення. Мовчання в такому разі є формою адаптації та проживання внутрішньої ностальгії за часом, коли вони "мали вагу". Психологи виділяють цілу кризу "створення екс-ролі", коли людині доводиться відбудовувати своє "Я" з нуля.

Чому саме народжені у 1950–1970-х роках мовчать інакше

Важливим фактором, який пояснює, чому саме нинішні пенсіонери та люди на порозі пенсії так легко витримують мовчання, є їхній вік та роки народження. Психологічні дослідження показують, що люди, які народилися приблизно між 1951 та 1971 роками (сьогодні їм від 55 до 75 років), мають унікальну толерантність до тиші.

Експерти пояснюють це наступними причинами:

Особливості формування мозку без гаджетів: Нейронні зв'язки цього покоління формувалися в часи, коли не було постійного інформаційного шуму, смартфонів, безкінечних сповіщень та цілодобового телебачення. Їхній мозок з дитинства звик до пауз, тривалого очікування та тиші. Вони вміють залишатися наодинці зі своїми думками без потреби "забивати" простір фоновим шумом.

Нейронні зв'язки цього покоління формувалися в часи, коли не було постійного інформаційного шуму, смартфонів, безкінечних сповіщень та цілодобового телебачення. Їхній мозок з дитинства звик до пауз, тривалого очікування та тиші. Вони вміють залишатися наодинці зі своїми думками без потреби "забивати" простір фоновим шумом. Невміння розділяти роботу й життя: Саме покоління, народжене в ці роки, найсильніше інтегрувало роботу у свою самооцінку. Їхнє виховання базувалося на культі праці. Тому для них вихід на пенсію — це не просто "відпочинок", а серйозне руйнування внутрішнього світу, яке вимагає мовчазного осмислення.

Саме покоління, народжене в ці роки, найсильніше інтегрувало роботу у свою самооцінку. Їхнє виховання базувалося на культі праці. Тому для них вихід на пенсію — це не просто "відпочинок", а серйозне руйнування внутрішнього світу, яке вимагає мовчазного осмислення. Глибина замість банальності: Психологи наголошують, що представники цього покоління часто уникають "порожніх", тривіальних розмов (small talk). Якщо їм немає чого сказати по суті або якщо оточення не готове слухати їхній глибокий життєвий досвід, вони воліють просто промовчати.

Раніше "Телеграф" писав, чому діти 80-90-х років стали більш самостійними.