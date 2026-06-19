Люди, народжені у 1960-70-х роках, мають перевагу у вихованні: у чому саме

Їхня сила полягає у стійкості, яку можна зустріти далеко не в кожного

Психологи зазначають, що люди, які народилися у 1960-1970-х роках, часто демонструють вищий рівень психологічної стійкості, ніж молодші покоління. Це пов’язують не стільки з особистими якостями, скільки з умовами виховання, у яких вони зростали.

У ті роки підхід до виховання був значно суворішим: більше дисципліни, менше емоційного супроводу та високі вимоги до самостійності. Діти часто рано вчилися розв'язувати проблеми самі, проводили багато часу без контролю дорослих і рідше отримували швидку допомогу у складних ситуаціях, як написали в "okdiario".

Фахівці пояснюють, що саме такий досвід сприяв розвитку навичок, які сьогодні вважають ключовими для психологічної витривалості — уміння справлятися з труднощами, контролювати емоції та адаптуватися до стресу. У психології це іноді описують як "тренування через складність", коли помірні виклики формують стійкість у майбутньому.

Витривала людина, яка не боїться труднощів. Фото: shutterstock

На відміну від цього, сучасне виховання більше орієнтоване на захист дитини та мінімізацію стресу. Хоча це допомагає уникати травматичних ситуацій, експерти звертають увагу, що надмірна опіка може зменшувати здатність дітей самостійно долати труднощі та приймати відмови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі люди купують дешеві речі для себе, а дорогі — для інших.