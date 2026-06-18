Небезпечні лайфхаки з вентилятором: не робіть цього, якщо цінуєте своє здоров'я

Прагнення охолодити кімнату будь-якою ціною може обернутися неприємними наслідками

Влітку вентилятор залишається одним із найпопулярніших способів пережити спекотні дні. У мережі можна знайти безліч порад, як зробити повітря від вентилятора ще холоднішим.

Так, люди ставлять перед ним різні ємності з водою або льодом, намагаючись створити ефект кондиціонера. Втім, експерти закликають обережно ставитися до популярних "лайфхаків", пише femcafe.hu.

Деякі хитрощі можуть не дати очікуваного результату, а іноді навіть створити додаткові проблеми. Зокрема, надмірне підвищення вологості в приміщенні здатне погіршити самопочуття. Крім того, розміщення ємностей із водою поруч з електроприладом несе потенційний ризик пошкодження техніки та короткого замикання.

Експерти наголошують, що на безпечність будь-якого способу охолодження впливають якість повітря в оселі, рівень вологості та стан електричних приладів. Тому до популярних інтернет-порад варто ставитися критично, навіть якщо на перший погляд вони здаються цілком безпечними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як італійці охолоджують оселю у 35-градусну спеку простим способом.