Стане прохолодніше навіть без кондиціонера: як охолодити дім у спеку — вдень і вночі

Під час спекотних днів і ночей температура в житлових приміщеннях може досягати критичних показників, роблячи перебування вдома некомфортним і виснажливим.

Експерти з клімату в приміщеннях та побутового комфорту наголошують: ефективно знизити нагрівання оселі можна навіть без використання кондиціонера, якщо дотримуватися простих, але системних правил, пише "Express".

Основний принцип — не допустити накопичення тепла вдень. Сонячні промені, що потрапляють крізь вікна, поступово прогрівають кімнати, і це тепло утримується всередині. Саме тому у найспекотніші години фахівці радять тримати вікна зачиненими та використовувати щільні штори, жалюзі або світлонепроникні тканини, особливо у приміщеннях на сонячному боці.

Увечері ситуація змінюється: коли температура надворі знижується, вікна доцільно відкривати для провітрювання. Перехресна вентиляція — відкриті вікна з різних боків житла — дозволяє швидше вивести накопичене за день тепло та відновити комфортний мікроклімат.

Окрему увагу фахівці звертають на побутову техніку. Духовки, плити, сушильні машини та інші електроприлади додатково нагрівають повітря, тому в періоди спеки рекомендується мінімізувати їх використання або обирати альтернативні способи приготування їжі.

Серед простих методів охолодження також називають використання вентиляторів із додатковим джерелом холоду — наприклад, ємністю з льодом або холодною водою, що дозволяє зробити повітряний потік відчутно прохолоднішим. Додатково допомагає локальне охолодження тіла: вологі або охолоджені рушники на ділянках пульсу, прохолодний душ перед сном та підтримання достатнього рівня гідратації.

Фахівці підкреслюють, що комплексне поєднання цих методів дозволяє суттєво знизити відчутну температуру в приміщенні та покращити самопочуття навіть у періоди тривалої спеки без використання кондиціонера.