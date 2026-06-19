Кондиціонер не знадобиться: європейські архітектори назвали дешевший спосіб охолодити оселю

Комфортну температуру вдома можна підтримувати навіть у сильну спеку

Із приходом літньої спеки багато людей одразу вмикають кондиціонери. Однак експерти з енергоефективного та біокліматичного будівництва радять звернути увагу на інший підхід до охолодження житла.

Фахівці вважають, що одним із найефективніших рішень є система вентиляційних каналів, яка забезпечує надходження до будинку свіжого й очищеного повітря ззовні, пише Okdiario.

Втім, однієї вентиляції недостатньо. Архітектори наголошують, що ключову роль відіграє якісна теплоізоляція житла. Чим менше тепла потрапляє всередину будинку, тим менше енергії потрібно для його охолодження.

У цьому можуть допомогти якісні вікна, зовнішні жалюзі, ролети, маркізи та грамотно організоване провітрювання. Експерти пояснюють, що головне завдання такого будинку — не охолоджувати вже розпечене повітря, а максимально запобігти проникненню спеки всередину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, наскільки вентилятор вигідніший за кондиціонер — відповідь іспанського електрика вас здивує.