Чому Путін ніколи не натисне на ядерну кнопку: Кулеба озвучив три головні причини

Дипломат пояснив, чому Москва не наважиться порушити багаторічне табу

Існує три причини, чому глава Росії Володимир Путін не буде використовувати ядерну зброю проти України. На це впливають стійкість України, а також позиція Китаю та США.

Такою думкою ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився в етері власного Youtube-каналу. Він вважає, що Кремлю не дозволять зняти багаторічне табу.

Причина 1. Зі слів колишнього глави МЗС, Путін не застосує ядерну зброю проти України, тому що немає гарантії, що Київ здасться після завдання такого удару. У такому разі у РФ усвідомлять, що Росія ні на що не здатна як держава, та звинуватять в усьому Путіна.

Причина 2. КНР не дозволить використати ядерну зброю. Тому що та держава, яка вперше з Другої світової війни в бойових умовах застосує її, зніме заборону на такі дії.

Дмитро Кулеба. Фото: Getty Images

"Бо якщо Росія може вдарити ядеркою по Україні, тоді Ізраїль може вдарити ядеркою по Ірану, Пакистан – по Індії, Індія – по Пакистану. А Китаю це не потрібно. Китаю не потрібен світ, який занурився в цей ядерний хаос, в ядерну війну", – пояснив Кулеба.

Він стверджує, що якщо табу на використання ядерної зброї буде знято, тоді Америка "може жахнути по Китаю". Пекіну, який має важелі впливу на Москву, хоч і не визнає цього, потрібен керований світ.

Причина 3. Президент США Дональд Трамп, хоча він і не є великим прихильником України, але не буде залишати без реакції використання ядерною наддержавою ядерної зброї.

"Бо тоді Путін ставить себе в сильнішу позицію стосовно Європи та стосовно Америки. Тому американці теж будуть виступати категорично проти такого сценарію і працюватимуть на те, щоб він не реалізувався", – резюмував ексміністр.

Раніше колишній очільник МЗС назвав пʼять сценаріїв дій Кремля щодо України. Він впевнений, що наразі президент Росії Володимир Путін не готовий йти на серйозні переговори про завершення війни в Україні.