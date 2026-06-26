Коли Путін може піти на реальні мирні переговори: нардеп назвав дату

Він має власний розрахунок

Глава Росії Володимир Путін може сподіватися зламати українців наступною важкою зимою. Найближча перспектива, коли з його боку можуть з'явитися натяки на реальні мирні перемовини — напередодні 9 травня наступного року.

Таку думку "Телеграфу" висловив нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко: Путін "хоче" переговорів: в Раді пояснили, коли це можливо і чого Кремль прагне зараз

Навіть зараз, коли Кремль втрачає підтримку президента США Дональда Трампа, у Путіна залишається підтримка Китаю. Якщо вона збережеться — Москва може обійтися і без контактів з Вашингтоном.

"Путін може розраховувати знову на важку зиму і навряд чи погодиться на перемовини до зими. За логікою, якісь натяки [на реальні мирні перемовини] можуть з'явитися напередодні 9 травня наступного року. Наприклад, у квітні. Адже 9 травня це ж для нього день перемоги й він має показати якусь перемогу", — зазначає Олександр Мережко.

Олександр Мережко. Фото: Верховна Рада

А перемог у Путіна немає, тільки поразки, констатує нардеп. Україна нарощує удари вглиб Росії й це для нього дуже неприємно. Втім, наразі немає такого тиску, який змусив би Путіна думати про серйозні перемовини.

Чи може ситуація з Кримом вплинути на Путіна

Теоретично ізоляція Криму могла б стати аргументом для глави Кремля. Проте за оцінкою нардепів, сподіватися на цю "карту" особливо не варто.

"У них абсолютно виокремлений підхід до тимчасово окупованих територій. І це ми бачимо по реакції російського населення. Насправді Україна завдавала ударів по окупованих частинах Донецької, Луганської області, по Криму, всі ці роки й в Росії це нікого не турбувало. Взагалі. Власне, тому ж і виник внутрішній російський мем "гдє ви билі 8 лєт". Сам по собі Крим росіян мало цікавить", – пояснив "Телеграфу" дипломат, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко.

Що наближає готовність Кремля до реальних перемовин

Таким чином, заяви з Кремля про нібито бажання поновити мирні переговори з Україною не варто сприймати серйозно. Основні інструменти досягнення миру лишаються тими, що і були.

"Що може змусити Путіна сісти за стіл перемовин? Масштабні і більш рішучі санкції насамперед з боку США. В тому числі, вторинні санкції проти тих, хто купує російську нафту. Тобто Путін почне думати про перемовини тоді, коли у нього не буде грошей на ведення війни. Другий фактор – більше сучасної зброї для України і нарощування ударів вглиб самої Росії", – резюмував Олександр Мережко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що державний секретар США Марко Рубіо різко відповів на заяву Путіна, що на саміті в Анкориджі нібито було досягнуто "угоди" щодо мирного процесу в Україні. Слова американського чиновника вкотре демонструють, як змінилась риторика Сполучених Штатів щодо України.