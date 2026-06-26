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Коли Путін може піти на реальні мирні переговори: нардеп назвав дату

Автор
Олена Руденко
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Очільник Кремля лише імітує готовність домовлятися
Очільник Кремля лише імітує готовність домовлятися. Фото Колаж "Телеграфу"

Він має власний розрахунок

Глава Росії Володимир Путін може сподіватися зламати українців наступною важкою зимою. Найближча перспектива, коли з його боку можуть з'явитися натяки на реальні мирні перемовини — напередодні 9 травня наступного року.

Таку думку "Телеграфу" висловив нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко: Путін "хоче" переговорів: в Раді пояснили, коли це можливо і чого Кремль прагне зараз

Навіть зараз, коли Кремль втрачає підтримку президента США Дональда Трампа, у Путіна залишається підтримка Китаю. Якщо вона збережеться — Москва може обійтися і без контактів з Вашингтоном.

"Путін може розраховувати знову на важку зиму і навряд чи погодиться на перемовини до зими. За логікою, якісь натяки [на реальні мирні перемовини] можуть з'явитися напередодні 9 травня наступного року. Наприклад, у квітні. Адже 9 травня це ж для нього день перемоги й він має показати якусь перемогу", — зазначає Олександр Мережко.

Олександр Мережко
Олександр Мережко. Фото: Верховна Рада

А перемог у Путіна немає, тільки поразки, констатує нардеп. Україна нарощує удари вглиб Росії й це для нього дуже неприємно. Втім, наразі немає такого тиску, який змусив би Путіна думати про серйозні перемовини.

Чи може ситуація з Кримом вплинути на Путіна

Теоретично ізоляція Криму могла б стати аргументом для глави Кремля. Проте за оцінкою нардепів, сподіватися на цю "карту" особливо не варто.

"У них абсолютно виокремлений підхід до тимчасово окупованих територій. І це ми бачимо по реакції російського населення. Насправді Україна завдавала ударів по окупованих частинах Донецької, Луганської області, по Криму, всі ці роки й в Росії це нікого не турбувало. Взагалі. Власне, тому ж і виник внутрішній російський мем "гдє ви билі 8 лєт". Сам по собі Крим росіян мало цікавить", – пояснив "Телеграфу" дипломат, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко.

Що наближає готовність Кремля до реальних перемовин

Таким чином, заяви з Кремля про нібито бажання поновити мирні переговори з Україною не варто сприймати серйозно. Основні інструменти досягнення миру лишаються тими, що і були.

"Що може змусити Путіна сісти за стіл перемовин? Масштабні і більш рішучі санкції насамперед з боку США. В тому числі, вторинні санкції проти тих, хто купує російську нафту. Тобто Путін почне думати про перемовини тоді, коли у нього не буде грошей на ведення війни. Другий фактор – більше сучасної зброї для України і нарощування ударів вглиб самої Росії", – резюмував Олександр Мережко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що державний секретар США Марко Рубіо різко відповів на заяву Путіна, що на саміті в Анкориджі нібито було досягнуто "угоди" щодо мирного процесу в Україні. Слова американського чиновника вкотре демонструють, як змінилась риторика Сполучених Штатів щодо України.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Володимир Путін #Олександр Мережко