Путин никогда не нажмет на ядерную кнопку: Кулеба озвучил три главные причины

Дипломат объяснил, почему Москва не решится нарушить многолетнее табу

Есть три причины, почему глава России Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие против Украины. На это влияют стойкость Украины, а также позиция Китая и США.

Таким мнением экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в эфире своего Youtube-канала. Он считает, что Кремлю не позволят снять многолетнее табу.

Причина 1. По словам бывшего главы МИД, Путин не применит ядерное оружие против Украины, потому что нет гарантии, что Киев сдастся после нанесения такого удара. В таком случае в РФ осознают, что Россия ни на что не способна как государство и обвинят во всем Путина.

Причина 2. КНР не разрешит использовать ядерное оружие. Потому что государство, которое впервые со Второй мировой войны в боевых условиях применит его, снимет запрет на такие действия.

Дмитрий Кулеба. Фото: Getty Images

"Потому что если Россия может ударить ядеркой по Украине, тогда Израиль может ударить ядеркой по Ирану, Пакистан – по Индии, Индия – по Пакистану. А Китаю это не нужно. Китаю не нужен мир, погрузившийся в этот ядерный хаос, в ядерную войну", – пояснил Кулеба.

Он утверждает, что если табу на использование ядерного оружия будет снято, тогда Америка может "жахнуть" по Китаю. Пекину, который имеет рычаги влияния на Москву, хотя и не признает этого, нужен управляемый мир.

Причина 3. Президент США Дональд Трамп, хотя он и не является большим поклонником Украины, но не будет оставлять без реакции использование ядерной сверхдержавой ядерного оружия.

"Ведь тогда Путин ставит себя в более сильную позицию по отношению к Европе и по отношению к Америке. Поэтому американцы тоже будут выступать категорически против такого сценария и будут работать на то, чтобы он не реализовался", – резюмировал экс-министр.

Ранее бывший глава МИД назвал пять сценариев действий Кремля в отношении Украины. Он уверен, что президент России Владимир Путин не готов идти на серьезные переговоры о завершении войны в Украине.