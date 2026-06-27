Одна помилка та мільйонний борг. Як держава у справі компанії Медведчука сіла в калюжу (відео)

Деякі схеми й досі дивують правові кола своєю абсурдністю

Арешт та конфіскація майна держзрадника Віктора Медведчука перетворились на юридичне фіаско. Адже замість прибуткового "міста в місті" держава отримала компанію-пустушку з боргами на десятки мільйоні.

Про це розповідають у новому розслідуванні Bigus.Info. Зазначається, що йдеться про 50 га землі на київських Осокорках — це один з найдорожчих активів столиці.

За документами, контроль території здійснювала ТОВ "Академклуб", де 50% належало оточенню нардепа Вадима Столара, а інші 50% — структурам бізнесмена Віктора Медведчука та екснардепа Тараса Козака.

Частку Медведчука та Козака після 2022 року було арештовано. Але виявилось, що слідчі ДБР та прокурори Офісу Генпрокурора не внесли дані про арешт до державного реєстру. Таким чином компанія залишилась доступною для переоформлення.

"Це дало старт голодним іграм, під час яких відхапати цей актив намагалися всі, кому не ліньки. Цей процес супроводжувався і підробкою документів, і друком паспортів, і використанням підставних людей, і просто кілотоннами брехні", — йдеться у розслідуванні.

Віктор Медведчук

"Голодні ігри" з підробленими паспортами

Відсутність задокументованого арешту компанії дозволила різним група переписати актив на себе. Було зафіксовано:

Схему Столара: Охоронець Вадима Столара Олександр Білявський оформив на себе частку Медведчука. Для цього використали довіреність від нотаріуса з турецьким ім'ям.

Охоронець Вадима Столара Олександр Білявський

"Болгарський слід": пізніше з'явився ще один "власник" — кримінальний авторитет з Болгарії Петрос Торамаджан, який має зв'язки з Росією.

пізніше з'явився ще один "власник" — кримінальний авторитет з Болгарії Петрос Торамаджан, який має зв'язки з Росією. Абсурд у суді: ці махінації видались настільки безглуздими, що й досі дивують правове коло. Адже на засіданнях суду нові власники показували паспорти, надруковані на принтері — з однаковими датами видачі та терміном дії.

Підроблені паспорти у справі Академклубу

Підроблені водійське посвідчення у справі Академклубу

Перемога з присмаком поразки. Що отримала держава

Після гучного розголосу у ЗМІ державі вдалось конфіскувати 50% "Академклубу". Але результати боротьби виявились невтішними:

земля не належала компанії . Оскільки компанія тривалий час не платила оренду та накопичила борг у 60 млн грн, прокуратура через суд розірвала договір оренди, а земля перейшла у власність громади Києва.

. Оскільки компанія тривалий час не платила оренду та накопичила борг у 60 млн грн, прокуратура через суд розірвала договір оренди, а земля перейшла у власність громади Києва. величезний мінус. Фактично держава отримала половину компанії без головного активу, землі, та ще й з величезним боргом.

Фактично держава отримала половину компанії без головного активу, землі, та ще й з величезним боргом. Столар залишився на місці. Попри арешт, тривалі розслідування та борги, інші 50% компані й досі належать Вадими Столару.

"Держава від цього процесу не отримає нічого, абсолютно нічого, крім мінусів. З іншого боку, може і на краще, бо та державна забудькуватість, з якої все і почалося, могла б проявитися знову і знову, і невідомо, до чого б вона в результаті призвела", — резюмували в розслідуванні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у справі Гринкевичів про розкрадання мільярдів Міноборони з’явився новий епізод.