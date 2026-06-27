Одна ошибка и миллионный долг. Как государство по делу компании Медведчука село в лужу (видео)

Некоторые схемы до сих пор удивляют правовые круги своей абсурдностью

Арест и конфискация имущества госпредателя Виктора Медведчука превратились в юридическое фиаско. Ведь вместо прибыльного "города в городе" государство получило компанию-пустышку с долгами на десятки миллионов.

Об этом рассказываеться в новом расследовании Bigus.Info. Отмечается, что речь идет о 50 га земли на киевских Осокорках — это один из самых дорогих активов столицы.

По документам, контроль территории осуществляла ООО "Академклуб", где 50% принадлежало окружению нардепа Вадима Столара, а остальные 50% — структурам бизнесмена Виктора Медведчука и экс-нардепа Тараса Козака.

Часть Медведчука и Козака после 2022 года была арестована. Но оказалось, что следователи ГБР и прокуроры Офиса Генпрокурора не внесли данные об аресте в государственный реестр. Таким образом, компания осталась доступной для переоформления.

"Это дало старт "голодным играм", во время которых отхватить этот актив пытались все, кому не лень. Этот процесс сопровождался и подделкой документов, и печатью паспортов, и использованием подставных людей, и просто килотоннами лжи", — говорится в расследовании.

Виктор Медведчук

"Голодные игры" с поддельными паспортами

Отсутствие задокументированного ареста компании позволило разным группам переписать актив на себя. Было зафиксировано:

Схему Столара: Охранник Вадима Столара Александр Билявский оформил на себя долю Медведчука. Для этого использовали доверенность нотариуса с турецким именем.

Охранник Вадима Столара Александр Белявский

"Болгарский след": позже появился еще один "владелец" — криминальный авторитет из Болгарии Петрос Торамаджан, имеющий связи с Россией.

позже появился еще один "владелец" — криминальный авторитет из Болгарии Петрос Торамаджан, имеющий связи с Россией. Абсурд в суде: эти махинации показались настолько бессмысленными, что до сих пор удивляют правовой круг. Ведь на заседаниях суда новые владельцы показывали паспорта, напечатанные на принтере с одинаковыми датами выдачи и сроком действия.

Поддельные паспорта по делу Академклуба

Поддельные водительское удостоверение по делу Академклуба

Победа с привкусом поражения. Что получило государство

После громкой огласки в СМИ государству удалось конфисковать 50% "Академклуба". Но результаты борьбы оказались неутешительными:

земля не принадлежала компании . Поскольку компания долго не платила аренду и накопила долг в 60 млн грн, прокуратура через суд расторгла договор аренды, а земля перешла в собственность общины Киева.

. Поскольку компания долго не платила аренду и накопила долг в 60 млн грн, прокуратура через суд расторгла договор аренды, а земля перешла в собственность общины Киева. огромный минус. Фактически государство получило половину компании без главного актива, земли, да еще и с огромным долгом.

Фактически государство получило половину компании без главного актива, земли, да еще и с огромным долгом. Столар остался на месте. Несмотря на арест, длительные расследования и долги, остальные 50% компании до сих пор принадлежат Вадиме Столару.

"Государство от этого процесса не получит ничего, абсолютно ничего, кроме минусов. С другой стороны, может и к лучшему, потому что та государственная забывчивость, с которой все и началось, могла бы проявиться снова и снова, и неизвестно, к чему бы она в итоге привела", — резюмировали в расследовании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в деле Гринкевичей о хищении миллиардов Минобороны появился новый эпизод.