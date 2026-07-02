За атаками на Федорова може стояти перший номер санкційного списку контрабандистів Куршутов, — Тука

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Колишній голова Луганської ОВА Георгій Тука вважає, що за інформаційною кампанією проти віцепрем’єр-міністра — міністра оборони Михайла Федорова стоїть Сєяр Куршутов — контрабандист, який у 2021 році був першим номером у санкційному списку контрабандистів РНБО та якого пов’язують із наявністю російського паспорта.

Про це Тука написав у Facebook.

За словами ексочільника Луганщини, Куршутов зараз знаходиться у Відні, займається фінансуванням інформаційної кампанії проти керівництва оборонного блоку держави та просуває себе в медіапросторі як експерт з питань обороноздатності, ринку безпілотників та міжнародної політики.

"Паралельно з інформаційними атаками на міністра оборони ця людина прямо зараз активно просуває себе як "експерта" у медіапросторі. Йдеться про коментарі та публікації щодо України, рішень G7 і ЄС, обороноздатності держави, ринку безпілотників та вартості дронів. Низка медіа охоче публікує подібні матеріали та експертні оцінки, називаючи контрабандиста з російським паспортом експертом, інвестором та меценатом", — зазначив Тука.

За словами Туки, Куршутов був першим номером у санкційному списку контрабандистів, затвердженому рішенням РНБО та введеному в дію указом президента України у 2021 році. Водночас згодом санкції щодо нього не були продовжені.

Крім того, ексголова Луганської ОВА стверджує, що щодо Куршутова існує кримінальне провадження, яке досі не має помітного процесуального розвитку. Більш того, за словами політика, кілька місяців тому щодо Куршутова також розглядалося питання про запровадження нових персональних санкцій, однак в останній момент його було виключено зі списку.

Нагадаємо, раніше Сергій Стерненко також заявляв про організовану інформаційну кампанію проти себе та представників нової команди Міністерства оборони, прямо назвавши її організатором Сєяра Куршутова. За словами Стерненка, кампанія здійснювалася через мережу Telegram-каналів, анонімних ресурсів та окремих медіа, які системно поширювали дискредитаційні матеріали щодо представників оборонного сектору.

Тука фактично підтвердив ці заяви, стверджуючи, що після втрати впливу на оборонні закупівлі Куршутов перейшов до інформаційних атак проти нової команди Міністерства оборони та особисто Михайла Федорова.