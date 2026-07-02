Росія б'є по складах і заводах не випадково: українцям пояснили мету атак

Російська тактика залишається незмінною — під прицілом люди, інфраструктура та бізнес

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Стратегія ударів росіян по Україні — терористична. Вони б'ють по цивільній інфраструктурі та будинках, аби створити картинку для російської пропаганди, начебто РФ переважає Україну по ракетних ударах і вони більш нищівні. Вибір цілей не відіграє вирішальної ролі, впевнений експерт, головне — створити "картинку" для Путіна і росіян в телевізорі.

Військовий аналітик та військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко, коментуючи "Телеграфу" удари по продовольчих складах та виробництву товарів народного вжитку, наголосив — російські удари і надалі мають всі ознаки геноциду. Підходу вони не змінюють — цілями стають цивільні виробництва продуктів, склади мереж, інфраструктура, люди.

Вони фактично шукають об'єкти, завдають ударів по них, а потім подають все, що їм потрібно. Як ворог думає, їхня мета — це спробувати ослабити нас, ослабити наші галузі економіки і виснажувати наш потенціал. Олександр Мусієнко, військовий аналітик

Він також звернув увагу, що росіяни завдають ударів по цілях, які атакували раніше, але намагаються відшукати інші об'єкти, адже бачать, що поставленої мети вони не досягають. Як приклад Мусієнко наводить удари по енергетиці, інфраструктурі та культурних об'єктах. Він наголосив, що сподівання росіян на те, що це зламає українців — марні, а Україна продовжує утримувати ініціативу в ударах по об'єктах військово-промислового комплексу і нафтової інфраструктури.

"Яготинське для дітей" - наслідки удару по заводу/ ДСНС

Нагадаємо, Росія неодноразово завдавала ударів по цивільних виробництвах та складах. Під атаками були:

Київський картонно-паперовий комбінат в Обухові (в ніч на 3 квітня 2026 року). Після удару підприємство тимчасово призупинило роботу.

Склади мережі АТБ — атака під час масованого удару по Київщині та логістичній інфраструктурі на початку червня 2026 року.

Склади ліків

Складські приміщення компанії "Сніжна Панда" на початку червня 2026 року.

Завод дитячого харчування "Яготинське для дітей" тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цілями РФ стали також склади Укрпошти та Нової пошти. Ці удари спрямовані не тільки на створення картинки для пропаганди — російські військові намагаються нашкодити економіці та логістиці ЗСУ.