Дихати буде нічим майже тиждень: на Європу насувається нова хвиля рекордної спеки

У ВООЗ попереджають, що далі ситуація буде лише гірша

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Європу незабаром накриє ще одна хвиля аномальної спеки після невеликого перепочинку. Температура повітря перевалюватиме за +40 градусів.

За даними Іспанського державного метеорологічного агентства (Aemet), вже у суботу, 4 липня, температура почне стрімко підвищуватись. У ряді регіонів стовпчики термометрів досягнуть +42°C, а нічні температури не опустяться нижче за +22°C. Згідно з прогнозами синоптиків, аномальна спека збережеться майже весь наступний тиждень, пише El Pais.

Незважаючи на екстремальні показники, Aemet поки не оголосила офіційну хвилю спеки. Для цього необхідно, щоб аномально високі температури зберігалися не менше трьох днів поспіль та перевищували певні показники.

Прогноз в Іспанії на 5 липня. Скріншот: Ventusky

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) попереджають, що далі ситуація буде лише гірша.

"Ця спека — лише репетиція", — сказав доктор Ханс Анрі Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.

За його словами, Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше за світовий середній показник, і аномальна спека перестала бути поодиноким винятком. Ці кризи стають все більш частими, потужними та тривалими.

Прогноз у Європі на 5 липня. Скріншот: Meteoblue

Яка ситуація в Україні

Україну також огорнула хвиля аномальної спеки. У деяких містах температура на сонці перевищує +50 градусів.

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич сказав, що у першій декаді липня відбудеться зниження температури повітря на 5-7°С. Проте вже після 7 липня на територію нашої країни прийде нова хвиля спеки із Західної Європи.

Повний прогноз читайте у матеріалі "Телеграфа": "Спека до +39 і не тільки. Що принесе погода українцям у липні"

Прогноз в Україні на 2 липня. Скріншот: Meteoblue

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аномальна спека різко відступить від Запоріжжя. Стало відомо, коли температура може впасти на 10 градусів.