Росія випробовує небезпечні новинки: чим масований удар по Києву відрізняється від попередніх

Ворог міг перейти до складніших схем

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Масована атака по Києву в ніч на 2 липня має свою особливість з огляду на використання великої кількості реактивних дронів, у тому числі й нових безпілотників "Бандероль".

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний. За його словами, ворог, ймовірно, намагається покращити тактику та ефективність застосування ударних дронів, модернізує їх та шукає нові можливості для ураження об’єктів на території України.при використанні реактивних дронів.

"Однак цілком можливо, що частина таких дронів — це реактивні "Герані", а не "Бандероль", — зазначив він.

Співрозмовник припускає, що Росія змогла значно наростити виробництво "Бандеролей" і в останніх обстрілах випробувати їх у бойовому застосуванні.

"Однак за використанням цих реактивних дронів слід спостерігати у довготривалій перспективі", — пояснює Земляний.

Антон Земляний

Що таке "Бандероль"

Нова крилата ракета S8000 "Бандероль" розроблена підсанкційним підприємством "Кронштадт", стверджують у ГУР. Основна платформа запуску — безпілотник "Оріон" тієї самої компанії. Продовжується адаптація для бойових гелікоптерів Мі-28Н.

S8000 відрізняється підвищеною маневровістю: виконує повороти з меншим радіусом, ніж ракети типу Х-101 або 3М-14, але зберігає типову для крилатих ракет траєкторію. Оснащена бойовою частиною вагою до 150 кг, дальність дії – до 500 км, швидкість – 500 км/год. Паливо – авіаційний гас.

Дальність становить щонайменше 200 км.

Як виглядає "Бандероль"

Незважаючи на санкції, у "Бандеролі" виявлено низку іноземних компонентів. Двигун — з Китаю (у вільному продажу), телеметрія можливо з Австралії або її копія, батарея з Японії, сервоприводи з Південної Кореї та майже 20 мікросхем виробництва США, Китаю, Японії, Південної Кореї та Швейцарії. Усього розвідка ідентифікувала понад 20 ключових деталей ракети та близько 30 компаній, причетних до їх виробництва чи постачання.

ГУР вивчило кожну деталь "Бандеролі"

Чому "Кинджали" почали запускати рідше

Земляний каже, що зменшення використання цих ракет може бути обумовлено зниженням ресурсу носіїв цих ракет, а також відсутність ефекту раптовості під час обстрілу.

"Росіяни замість "Кинджалів" активніше пускають квазібалістичні "Циркони" з наземних пускових, пересування та пуски з наземних пускових значно складніше відстежити, ніж з повітряного носія. Власне про вильоти Міг-31 ми знаємо відразу, тож можемо готуватися до використання "Кинджалів", — резюмував він.

За скільки часу "Кинджали" долітають до міст України. Інфографіка: "Телеграф"

Головне про "Кинжал":

"Кинжал" (Х-47М2) — це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Він включає літак-носій (модифікований МіГ-31К) та аеробалістичну ракету.

Ці гіперзвукові ракети розроблялися так, щоб їх могла помітити система протиповітряної оборони. Пуск відбувається наступним чином: літак-носій (в основному МіГ-31К) розганяється до надзвукової швидкості і запускає ракету, потім вона повинна піднятися на висоту і розігнатися теж до гіперзвукової швидкості.

Під час польоту ракета "Кинжал" здатна маневрувати по всій траєкторії польоту.

Зазначимо, що за день до обстрілу моніторинги попереджали про можливу атаку. У коментарі "Телеграфу" Земляний говорив, що відкритим залишалося питання кількості коштів, які зможуть використати росіяни, адже останнім часом атаки по Росії могли зіпсувати плани ворога.

"У моніторингових каналів воно (кількість засобів нападу, — ред.) базується на основі відкритих джерел про кількість озброєних літаків, носіїв крилатих ракет і припущень щодо застосування балістичних і квазібалістичних ракет — що базуються на граничній кількості використаних засобів у попередніх обстрілах. Тому слід зазначити, що такі розрахунки — приблизні та оцінні, але не означають, що Росія використовує саме таку кількість засобів нападу", — наголошував аналітик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після обстрілу 2 липня повітря в Києві стало небезпечним. Де забруднення найбільш критичне.