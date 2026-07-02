Пов'язаний з Росією іноземець володіє маєтком на заповідній землі в Києві

Територія входить до природно-заповідного фонду, де приватні маєтки заборонені

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На Трухановому острові у Києві зафіксовано зміну власника елітного триповерхового особняка з тенісним кортом та зоною відпочинку.

Про це пише "Телеграф" у матеріалі: "Радіорубка на Трухановому перетворилася на маєток із кортом: стало відомо, на кого екснардеп переписав елітну нерухомість".

Йдеться про будинок площею близько 911 кв. м, яке розташовується на береговій лінії та формально значиться за компанією ТОВ "Світ природи". Об’єкт було збудовано на базі колишньої радіорубки "Укррічфлоту", яку переобладнали у приватну резиденцію.

Маєток на Трухановому острові

Згідно з даними з реєстрів, компанія була створена в далекому 2007 році, а її основним видом діяльності було управління нерухомим майном. Фактично фірму відкрили для того, щоб оформити на неї будинок та ділянку. Довгий час компанія належала колишньому народному депутату, а зараз бізнесмену Олегу Немировському.

Замість екс-нардепа маєток на Труханівській, 1 у квітні 2025 року оформили на громадянина Австрії Євгена Петрова. На той час юридичний власник ТОВ "Світ природи" змінився. Вона стала належати Петрову через словацьку компанію Вест Хауз с.р.о.

У компанії Немировського тепер новий власник. Фото: YouControl

Петров у реєстраційних документах використав свій австрійський паспорт. Раніше його партнером у "Вест Хаузі" був росіянин Алтинбек Назбеков. Чи є російський паспорт самого Євгена Петрова, "Телеграфу" встановити не вдалося.

Маєток на Трухановому острові

Відповідно до закону, Труханів острів входить до природно-заповідного фонду, де приватні маєтки заборонені, проте юридично об’єкт оформлений як рекреаційно-спортивний комплекс.

Нагадаємо, ранішеми писали про те,що 82-річна мати екс-чиновника продає маєток за $3 млн. "Телеграф" знайшов зв’язки з Галущенком та купу ГО.