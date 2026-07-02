Травма епохи: яка риса характеру поєднує народжених у 50-70-х роках

Старше покоління довгі роки змушене було займатися виживанням

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Характер і світогляд сучасних пенсіонерів прямо відображають масштабні історичні потрясіння кінця XX століття. Існує дві ключові події, які докорінно змінили життя цього покоління та сформували його унікальні риси.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів психолог, психотерапевт, член Європейської асоціації транзактного аналізу Сергій Твардієвич.

Переломний момент: руйнація ілюзії стабільності

В першу чергу, на думку експерта, на нинішніх пенсіонерів вплинув крах соціалістичної системи СРСР.

"Там, де людям навіювали в голову, що все стабільно, все контрольовано, і люди передоручали свою долю, життя і фінанси державі, і в це вірили. А потім ця вся система рухнула і люди втратили довіру до держави, втратили стійкість і змушені були займатися виживанням років 10 після Радянського Союзу", — пояснює Твардієвич.

Пенсіонери

Травма адаптації до нового світу

Другою подією, яка вплинула на старше покоління, психотерапевт назвав необхідність переформатуватися до сучасного суспільства, до демократичного устрою та ринкової економіки.

"Багато пенсіонерів досі не можуть це прийняти, зрозуміти та вмістити у свою психіку", — каже співрозмовник "Телеграфа".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 7 звичок людей із СРСР, які сьогодні допомагають економити гроші.